Защита Шамсутдинова обжаловала вынесенный ему приговор

https://static.news.ru/photo/cef8e966-6149-11eb-be93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Защита Рамиля Шамсутдинова обжаловала приговор, который вынес солдату Второй Восточный окружной военный суд по делу о расстреле сослуживцев. Об этом рассказал один из адвокатов Равиль Тугушев.

Да, это так, мы подали жалобу, — цитирует юриста ТАСС.

По словам адвоката, он считает положительным моментом то, что его подзащитному удалось избежать пожизненного заключения. Он также отметил, что у Шамсутдинова есть право на условно-досрочное освобождение и смягчение наказания в случае положительного поведения в колонии, сообщает телеканал «360».

Приговор Шамсутдинову был вынесен 21 января. Ему назначено наказание в виде 24,5 года колонии строгого режима, из которого будет вычтен срок его пребывания под стражей с октября 2019 года. Кроме того, суд обязал солдата выплатить 10,8 млн рублей в качестве компенсации семьям застреленных им сослуживцев.

Как писал NEWS.ru, в Комитете солдатских матерей поддержали приговор Шамсутдинову. Юрист организации Александр Латынин назвал решение суда объективным, но при этом добавил, что считает срок наказания солдату маленьким. Он предположил, что потерпевшая сторона может обжаловать вердикт.