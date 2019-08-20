https://static.news.ru/photo/2dfec6d0-c36a-11e9-8c6f-fa163e074e61_660.jpg Пол Уилан Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Адвокат обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана Владимир Жеребенков сообщил, что следствие просит продлить до 28 октября срок содержания под стражей его подопечного.

23 августа суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении Уилану срока ареста на два месяца, — сказал адвокат.

Сторона защиты рассчитывает в сентябре начать ознакомление с материалами дела, так как расследование подходит к концу, передаёт ТАСС .

Уилан был задержан в конце 2018 года якобы во время «шпионской акции». Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Подробности дела не раскрываются из-за секретности.

Как писал News.ru, посольство Соединённых Штатов Америки в РФ призывает Россию отпустить обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.