Защита обжаловала приговор осужденному за взятку в 3 млрд рублей депутату Защита обжаловала приговор осужденному за взятку в 3 млрд рублей депутату ГД Белоусову

Фото: deputatbelousov/vk.com

Вадим Белоусов

Защита депутата Госдумы Вадима Белоусова обжаловала вынесенный ему заочно приговор по делу о взяточничестве, а также объявление его в розыск и меру пресечения в виде ареста, рассказала ТАСС адвокат Людмила Айвар. Жалоба подана и на приговор теще парламентария Маргарите Бутаковой.

Защитой обжалован приговор и по Белоусову, и по Бутаковой. Также нами обжаловано объявление нашего подзащитного в розыск и избрание ему меры пресечения, — цитирует агентство адвоката.

По версии следствия, Белоусов и Бутакова, занимавшая должность главного бухгалтера челябинской компании «Первый хлебокомбинат», совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими соучастниками получили от дорожно-строительной компании взятку на сумму в 3,25 млрд рублей. Она была выплачена за приоритет при распределении госзаказов на содержание, ремонт и строительство автодорог.

3 августа Мосгорсуд приговорил Белоусова к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. Кроме того, парламентарий лишен медали «За заслуги перед отечеством» и права занимать определенные должности в течение трех лет. Виновным себя Белоусов не признал на оглашение приговора он не явился, в связи с чем был объявлен в розыск.

Бутаковой суд назначил наказание в виде четырех лет колонии общего режима условно с четырехлетним испытательным сроком и штраф в полмиллиарда рублей.