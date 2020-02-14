https://static.news.ru/photo/402b8182-4f0a-11ea-acdd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокаты пранкера Кароматулло Джаборова, которого задержали по подозрению в имитации приступа от заражения коронавирусом в московским метро, обжаловали его арест.

О получении жалобы NEWS.ru сообщили в Черемушкинском суде. Там уточнили, что заседание по её рассмотрению пока не назначено.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов задержали ещё двоих людей, предположительно, участвовавших в розыгрыше в метро приступа, якобы вызванного коронавирусом. Возможными сообщниками арестованного Кароматулло Джаборова оказались безработные москвичи.

Пранкеры напугали пассажиров столичного метро в начале февраля. Инцидент произошёл на Таганско-Краснопресненской линии между станциями «Полежаевская» и «Улица 1905 года».