Адвокаты пранкера Кароматулло Джаборова, которого задержали по подозрению в имитации приступа от заражения коронавирусом в московским метро, обжаловали его арест.
О получении жалобы NEWS.ru сообщили в Черемушкинском суде. Там уточнили, что заседание по её рассмотрению пока не назначено.
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов задержали ещё двоих людей, предположительно, участвовавших в розыгрыше в метро приступа, якобы вызванного коронавирусом. Возможными сообщниками арестованного Кароматулло Джаборова оказались безработные москвичи.
Пранкеры напугали пассажиров столичного метро в начале февраля. Инцидент произошёл на Таганско-Краснопресненской линии между станциями «Полежаевская» и «Улица 1905 года».
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