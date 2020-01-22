https://static.news.ru/photo/2fd54e6c-3db2-11ea-b71a-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наталья Стенина — сестра премьер-министра Михаила Мишустина — является владелицей недвижимости, скрытой в Росреестре, общая стоимость которой составляет 900 миллионов рублей.

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Одна квартира находится в элитном жилом комплексе в районе Хамовники, её стоимость оценивается в 180 миллионов рублей. Также Стенина имеет двухэтажный дом в Истринском районе стоимостью около 370 миллионов рублей.

Кроме того, женщине принадлежат 1,3 гектара земли на Рублёвке и два дома общей площадью 900 квадратных метров.

Как ранее писал NEWS.ru, газета «Коммерсант» раскрыла размер доходов премьер-министра РФ Михаила Мишустина и его супруги Владлены за пять лет с 2014 по 2018 год. Общий доход семейной пары за это время составил 534,4 млн рублей.