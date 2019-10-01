5 сентября, за три дня до выборов губернатора Петербурга, было анонсировано открытие трёх станций метро Фрунзенского радиуса: «Шушары», «Дунайская» и «Проспект Славы». Это густонаселённый участок Северной столицы, и метро здесь жители ждали долгие годы. Контракт на строительство Фрунзенского радиуса был подписан еще в 2014 году. Сначала говорилось об открытии станций в 2017 году, потом перед чемпионатом мира по футболу в 2018. Смольный планировал расторгнуть контракт с подрядчиком — «Метростроем», но в марте 2019-го передумал, увеличил финансирование и поставил компании задачу достроить радиус до 1 сентября.

В июле был совершён первый пробный проезд. Тогда ещё временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов сделал открытие новых станций одним из центральных обещаний своей предвыборной кампании. Врио неоднократно фотографировался на стройке, жал руки, сыпал оптимистичными прогнозами. И вот 5 сентября Беглов торжественно перерезал красную ленточку и объявил об открытии Фрунзенского радиуса. Однако сразу же ошарашил присутствующих на торжественной церемонии — работать станции по-прежнему не будут. Новость стала неожиданностью для всех, в том числе для сотен петербуржцев, приехавших на мероприятия, чтобы первыми спуститься в метро.

Александр Беглов Alexei Druzhinin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Впрочем, одна категория горожан не была сильно удивлена. Вскоре после «открытия» в группах в социальных сетях, посвящённых строителям метро стали появляться полные сарказма сообщения. Дело в том, что огромное число рабочих, занимавшихся Фрунзенским радиусом, не получила зарплату. В ряде случаев речь идёт о неделях, даже о месяцах задолженностей. При этом, как рассказывают строители News.ru, их, с одной стороны, подгоняли для того, чтобы успеть завершить работы до выборов, с другой — обещали оплатить все долги и сверхурочные.

Строитель Сергей Яндукин работал на участке от «Международной» до «Шушар».

Я уволился 18 июля 2019 года, но расчёт ещё не получил. Дали только 43% за июнь, должны остатки за июнь, июль и не отгулянный отпуск. Всего остатки примерно 140 тыс. рублей. Каждую неделю нам обещали, что всё будет оплачено, вы, мол, только работайте. Потом работодатель — СМУ 17 — уходил от разговоров, мотивируя тем, что всё «в процессе решения». Всё можно было сдать ещё два года назад с надлежащим финансированием и зарплатами, но денежки съедены, платить нечем, — говорит рабочий.

По словам Яндукина, городская администрация была в курсе происходящего, но им было «безразлично», они только говорили о том, что «вопрос с Метростроем решается». Не помогли и официальные прошения к власти, ни пикеты у Смольного.

На сегодняшний день, согласно данным Контур. Фокус у Метростроя два заблокированных по решению суда счёта. При этом на конец 2018 года выручка компании составила более 25 млн рублей — на 17% меньше, чем в 2017 году.

Сергей Булкин/News.ru

Строитель Айрат Абдулов рассказывает, что часто приходилось работать по ночам.

Я работал на Фрунзенском участке в самом начале, потом нас перебросили на другой объект, многие управления «Метрострой» обанкротил, вот в связи с этим нам пока не выплатили за июнь и июль. Нас всё время подгоняли, иногда приходилось и по 12 часов работать. В итоге кому-то должны по 90, 100 и 120 тыс., — рассказывает Абдулов.

По словам другого строителя Андрея, ему не доплатили примерно 170 тыс. рублей.

Нас всё время подгоняли, заставляли выходить сверхурочно, в ночь. Работали в июне по 8-12 часов. Всё время просили задержаться или потратить на работы выходной. Обещали всё оплатить. Хотя станции до сих пор не открыли. Я думаю не смогли договориться с Ростехнадзором. Думаю, причина в том, что тоннели протекают. В конце августа, когда я ещё там работал, с протечками пытались всё время справиться, но этого не получалось. Хотя даже протечками не везде занимались — только на участке от «Шушар» до «Дунайского проспекта», — сообщает строитель.

Научный сотрудник в институте экономики транспорта и транспортной политики Егор Мулеев рассказал News.ru о том, в чём может заключаться системная проблема Петербургского метрополитена.

В Петербург обычно строят метро гораздо глубже, чем в Москве и, соответственно, тратят на это гораздо больше финансовых и технических ресурсов. Половина всего российского транспортного бюджета тратиться на Москву — у неё значительное преимущество. Смело можно сказать, что одна из причин задержек строительства в Питере — финансирование. Важно отметить, что при всём этом в стране существует метрокульт. Чиновники уверены, что подземка решает все проблемы, и пытаются отыскать на неё денег всеми правдами и неправдами. На самом деле часто гораздо эффективнее было бы выстраивать грамотную систему наземного транспорта.

News.ru отправил запросы в администрацию Петербурга и профильные строительные компании, но к моменту выхода статьи, ответы получены не были.

a_beglov/vk.com

5 сентября после многочисленных публикаций об «открытии» Фрунзенского радиуса Александр Беглов на своей официальной странице «ВКонтакте» решил «объяснить свою позицию». По словам врио губернатора, он «не разрешил» открыть станции с «недоделками по системам безопасности». Беглов написал, что ошибки будут исправлены и радиус откроется в сентябре. 1 октября новые станции так и не заработали.