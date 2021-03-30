Зарплаты чиновникам будут считать по-другому

https://static.news.ru/photo/1110fa1c-91b2-11eb-8e1b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России изменят систему начисления заработной платы государственным служащим, заявил зампредседателя правительства, руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко. Основой для этих изменений станет реформа госаппарата.

Он объяснил, что вопрос обсуждался давно, но принять решение мешали пустующие ставки.

Сложилась ситуация, когда разрыв между ведомствами стал критическим: по министерствам — в 1,5 раза, по службам — 1,7 раза, по агентствам — 1,9 раза, а по территориальным органам — в два раза, — сказал он газете «Известия».

В итоге сотрудники с более высокой квалификацией просто уходили в ведомства с более высокими зарплатами. В текущем году правительство намерено сбалансировать уровень средней зарплаты между министерствами.

Также изменится структура зарплат, теперь доля гарантированной части станет выше, а премии будут уменьшены. Так у чиновников появится мотивация добиваться каких-то конкретных результатов, чтобы получать мотивационную часть.

В данный момент число госслужащих в РФ сокращено почти на 10%.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирусные льготы отменят в России с 1 апреля 2021 года. Сотрудники старше 65 лет больше не смогут получить больничные листы в особом порядке. Также россияне, которые перестали работать удалённо, больше не смогут получить электронный больничный в связи с самоизоляцией.