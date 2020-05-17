Заразившийся коронавирусом Песков рассказал о своём лечении

https://static.news.ru/photo/4104e6e4-98ec-11ea-a037-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что пока продолжает лечение от коронавирусной инфекции. Когда он сможет вернуться к работе неизвестно.

Представитель Кремля также выразил благодарность всем неравнодушным и медицинскому персоналу за заботу о его здоровье.

Пока лечусь, — приводит слова Пескова ТАСС.

Несколькими днями ранее он заверил, что во время его болезни информационное обеспечение деятельности главы государства остаётся на должном уровне.

С начала эпидемии в России коронавирусом помимо Пескова заразились также председатель правительства Михаил Мишустин, министр культуры Ольга Любимова, глава Минстроя Владимир Якушев, а также министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Ранее NEWS.ru писал, что к моменту выявления коронавируса Песков не общался лично с Владимиром Путиным больше месяца. Председатель Госдумы Вячеслав Володин также заявил, что давно не контактировал с пресс-секретарём президента.