Заразившийся коронавирусом Песков рассказал о своём лечении

Несколькими днями ранее он заверил, что во время его болезни информационное обеспечение деятельности главы государства остаётся на должном уровне.
С начала эпидемии в России коронавирусом помимо Пескова заразились также председатель правительства Михаил Мишустин, министр культуры Ольга Любимова, глава Минстроя Владимир Якушев, а также министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Ранее NEWS.ru писал, что к моменту выявления коронавируса Песков не общался лично с Владимиром Путиным больше месяца. Председатель Госдумы Вячеслав Володин также заявил, что давно не контактировал с пресс-секретарём президента.