Заразившихся COVID-19 сотрудников «Сургутнефтегаза» могут лишить денег

https://static.news.ru/photo/0f0fe162-2d8d-11eb-b9b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: surgutneftegas.ru

Сотрудников «Сургутнефтегаза», заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа, могут лишить премий, размер которых составляет существенную долю от месячной зарплаты. Об этом в разговоре с журналистами сообщил работник нефтяной корпорации.

По его словам, сотрудникам «Сургутнефтегаза» рекомендуют в случае заражения инфекцией уходить в отпуск, а не брать больничный. В противном случае существует вероятность, что заболевшего лишат премии, составляющей существенную часть зарплаты. Источник отметил, что подобное решение со стороны руководства выглядит вполне логично. Ведь тот, кто заболел, вероятнее всего, недостаточно сознательно подошёл к соблюдению мер предосторожности.

Источник из другого подразделения корпорации заявил, что их начальство не принимает таких жёстких мер. Однако руководители внимательно следят за тем, чтобы работники использовали средства индивидуальной защиты даже находясь в кабинетах, сообщает портал URA.RU.

С начала пандемии в ХМАО коронавирусом заразились 32 866 человек, 27 780 вылечились, 368 скончались.

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