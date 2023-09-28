Запретят ли аборты в России: почему женщины не хотят рожать NEWS.ru выяснил, из-за чего россиянки отказываются становиться матерями

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Ежегодно 28 сентября отмечается Международный день безопасных абортов. Во всем мире тема искусственного прерывания беременности вызывает споры. Запретят ли аборты в России и какие другие меры лучше предпринять, чтобы повысить рождаемость, — в материале NEWS.ru.

Когда возник Международный день безопасных абортов

Впервые Международный день безопасных абортов отмечался в 1990 году в рамках борьбы за декриминализацию абортов в Латинской Америке и странах Карибского бассейна. 28 сентября было выбрано в связи с принятием в этот день в 1871 году закона о деторождении в Бразилии, согласно которому дети рабынь могли считаться свободными людьми. В 2011-м Глобальная сеть женщин за репродуктивные права (WGNRR) объявила эту дату Международным днем безопасных абортов.

Ежегодно 28 сентября во многих странах проходят выступления в защиту легальных абортов с требованием сделать их частью базового медицинского обслуживания. Как правило, на манифестации выходят представители феминистских организаций, правозащитных объединений и политических партий левого толка.

За запрет абортов выступают консервативные и религиозные силы, которых называют пролайферами (от английского термина pro-life, или «за жизнь»). Они считают, что аборты — убийство, так как эмбрион с момента зачатия — это уже человек.

Фото: Giuseppe Ciccia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Тысячи членов женской ассоциации Non Una di Meno провели демонстрацию, требуя права на законный, безопасный и бесплатный аборт

Как ранее относились к абортам в России

В дореволюционной России аборты были криминализованы, но, несмотря на это, их делали. Из-за запретов и отсутствия системы массового здравоохранения их часто проводили не профессиональные врачи, а представители «народной медицины» — бабки-повитухи, которые также принимали роды.

После Октябрьской революции Россия стала первой в мире страной, которая легализовала аборты. Это произошло в 1920 году. Впоследствии с 1924 года прерывание беременности могли проводить уже только при угрозе жизни или здоровью женщины либо в случае зачатия после изнасилования. В 1930-м аборты в СССР стали платными, в 1936-м их вовсе запретили, аргументируя это тем, что в стране необходимо повышать рождаемость.

В сталинские годы аборты были разрешены лишь по медицинским показаниям, но существовала целая подпольная индустрия нелегальных абортов. Например, в 1950-м было зафиксировано более 1 млн случаев прерывания беременности, половина из которых не были проведены по закону.

В 1954 году в СССР легализовали аборты, но ввели уголовную ответственность для врачей за проведение операций вне медицинского учреждения.

Аборты в современной России

В современной России аборты относятся к видам медпомощи, входящим в обязательное медицинское страхование (ОМС), и оплачиваются за счет бюджета. На сроке до 12 недель разрешается проводить прерывание беременности без дополнительных условий, на сроках до 22 — в случае изнасилования, при особых медицинских показаниях — на любом сроке. Это закреплено нормами федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

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В 2020–2021 годах Министерство здравоохранения России предлагало сократить перечень болезней и патологий, при которых есть медицинские показания к аборту, но позже оставить всё без изменений. Летом 2023 года глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о планируемом к концу года ограничении продажи препаратов для прерывания беременности.

Больше половины врачей, опрошенных сервисом «Справочник врача», не поддерживали инициативу и сочли, что она приведет к росту нелегальных абортов. Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по репродуктивному здоровью Любовь Ерофеева в ответ на инициативу обвинила чиновников в нарушении прав женщин.

Какие регионы России вводили ограничения на аборты

В 2023 году в Мордовии законодательно запретили «пропаганду абортов» среди женщин или склонение к ним. Позднее стало известно, что в Татарстане треть частных медицинских клиник отказались от лицензий на проведение операций по прерыванию беременности.

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В июле 2023 года вице-спикер Государственной думы России Анна Кузнецова обратилась к главам субъектов с призывом запретить выдачу частным клиникам лицензий на проведение абортов. По ее словам, впоследствии работу в этом направлении начали губернаторы в 10 регионах.

Что говорят противники свободных абортов

За ограничения абортов выступает уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. В разговоре с NEWS.ru она удивилась, что «в календаре есть День защиты права на аборт, но нет Дня защиты права на жизнь». Она полагает, что для улучшения демографической ситуации необходимы государственные меры поддержки.

«Мы должны создать такую среду, такие условия в государстве, чтобы у нас ни одной женщине в голову не пришла мысль сделать аборт. Не говорим о случаях, когда есть медицинские показания, о жертвах изнасилований — это особая тема. Нужно поддерживать каждую женщину, которая оказалась в сложной жизненной ситуации и при этом ожидает ребенка: когда она не уверена, сможет ли она этого ребенка вырастить, когда нет опоры на близких, на отца ребенка», — считает Волынец.

По ее мнению, «самое большое наказание за аборт связано с подрывом физического и психологического здоровья женщины». Волынец сообщила о работе над запретом абортов в частных клиниках, так как «они не всегда соблюдают необходимый регламент, который установлен законом».

«Например, очень часто в частных клиниках не проводится доабортное консультирование, а оно помогает, по данным статистики Минздрава, 15% женщин отказаться от своего решения прервать беременность. Еще одна проблема — сейчас есть препараты для прерывания беременности. Вот их нужно ограничить, даже министр здравоохранения об этом говорил уже. Врачи бьют тревогу, потому что бесконтрольный прием этих препаратов может привести не только к бесплодию, но и к гибели. Женщин доставляют на скорых в реанимации, и врачи борются за их жизни. Тут идет речь уже не о психике», — добавила собеседница NEWS.ru.

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Координатор пролайферского движения «За жизнь» Сергей Чесноков называет аборты «детоубийством» и предлагает их запретить, «потому что жизнь человека еще до рождения должна быть защищена законом». Он ссылается на церковные представления, согласно которым есть «только одно исключение [для прерывания беременности] — это угроза жизни матери».

«Но вопрос, как это понимать. Можно понимать так: при любой угрозе сразу делать аборт. Мы категорически против такого подхода, потому что на самом деле нужно предпринимать все врачебные усилия, чтобы спасти жизнь и матери, и ребенка. А в ситуации, когда этого не удалось сделать, врач может сказать, что он сделал все возможное. Нужно спасать и мать, и ребенка. Нет причин, в том числе врачебных, для убийства ребенка», — утверждает Чесноков.

«Все проблемы с жильем, деньгами, мужем нужно решать до того, как зародилась жизнь. Если она зародилась, то права одного человека должны ограничиваться правами другого человека. Да, сейчас права ребенка до рождения не защищены законом, но мы, движение „За жизнь“, считаем себя адвокатами этих нерожденных детей. Поэтому мы считаем, что с нравственной точки зрения не может женщина решать за другого человека, жить ему или нет, если он уже начал жить», — добавил Чесноков.

Кто и почему защищает право на аборты

Как заявила NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, по ее мнению, права женщин на искусственное прерывание беременности не должны ущемляться. Она раскритиковала позицию министра здравоохранения Михаила Мурашко, который осудил стремление будущих матерей сначала сделать карьеру и только после этого заводить детей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Михаил Мурашко

«К великому сожалению, в России далеко не каждая женщина может позволить себе стать матерью в нынешних социально-экономических и даже политических условиях. <...> Возраст вступления в брак, как правило, откладывается, потому что он связан с обретением устойчивости в этой жизни. И все обвинения министра здравоохранения в том, что женщины заняты только реализацией своих карьерных устремлений, разбиваются о суровую правду жизни, которая заключается в том, что государство ушло из сферы поддержки молодой семьи», — подчеркнула Останина.

По ее мнению, власти должны оказывать поддержку молодым семьям, причем «и папам, и мамам», потому что «вопрос о том, потянет ли семья воспитание ребенка, решают не гинеколог в поликлинике, не священник в РПЦ, не законодатель, не депутат Госдумы, не мэр, не губернатор, а семья, оценивая те условия, в которых она сегодня живет».

Экс-депутат Госдумы Оксана Пушкина в беседе с NEWS.ru отметила, что запрет абортов в целом выходит за рамки сугубо медицинских вопросов. По ее словам, это биополитика — таким термином обозначается вмешательство государства в биологические процессы среди общества.

«Запретить аборты или ограничить возможность их проведения пытаются не только в России — это примета глобального консервативного поворота, который мы видим в мире, его обязательная программа. Самый радикальный пример — Польша и Америка (Техасский билль), где церковные круги и правые партии добились решения о запрете абортов. В итоге — расцвет абортивного туризма для женщин, кому доступна медицина других стран, штатов и кустарные аборты для малоимущих», — констатировала Пушкина.

Говоря об этическом споре, она напомнила, что «10 лет назад лучшие специалисты по физиологии и нейроанатомии внутриутробного развития человека доказали, что младенец приобретает сознание лишь после рождения, и медицинское сообщество согласилось с этими выводами».

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«Мне кажется важным посмотреть на проблему абортов прежде всего с точки зрения демографической безопасности, и здесь все не так однозначно, как пытаются представить ревнители патриархального уклада. Я не поощряю аборты и считаю их одним из маркеров социального неблагополучия. Подавляющее большинство женщин хотят иметь детей, такова наша природа. Решение прервать беременность дается непросто, и за ним чаще всего стоят не этические, а социально-экономические причины — невозможность дать младенцу все необходимое, обеспечить ему перспективы в жизни. К счастью, число абортов в России снижается, за последние пять лет их стало почти на 30% меньше. Но грубое вмешательство государства может поставить под угрозу этот естественный процесс», — полагает Пушкина.

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