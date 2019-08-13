https://static.news.ru/photo/1d9c2804-be25-11e9-b398-fa163e074e61_660.jpg Фото: michael steiner/imageBROKER.com

Думский комитет по промышленности внёс предложение о запрете эксплуатации транспорта, достигшего определённого «возраста», который пока не уточняется.

Рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг, однако в последнем считают, что эффективнее будет стимулировать продажи новых автомобилей, чем вводить запреты. Представители автомобильной общественности предложение раскритиковали, а автопроизводители, напротив, поддержали, пишет « Коммерсант ».

В пресс-службе Минтранса изданию подтвердили, что предложения от комитета получили и прорабатывают.

На данный момент, по данным ГИБДД, из 60,5 млн транспортных средств в России 20,9 млн старше 15 лет, еще 10 млн старше десяти лет.

Как писал News.ru ранее, аналитики выяснили, сколько месяцев потребуется российской семье, в которой работают оба супруга, чтобы накопить на автомобиль, если полностью откладывать зарплату одного из них. По данным специалистов, во втором квартале текущего года на это уходило около 10 месяцев, вместо 11 годом ранее.