Запрет продажи алкоголя в жилых домах в Совфеде назвали справедливым

https://static.news.ru/photo/d30a7498-8ea9-11ea-93e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вступивший в силу закон о запрете продажи спиртных напитков в заведениях, которые расположены в многоквартирных домах, прокомментировал первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский. Он назвал нормативный акт правильным и справедливым.

Я совершенно осознанно поставил свою подпись под этим законом. Этот запрет — часть стратегии общей борьбы за здоровый образ жизни, — сказал парламентарий RT.

Сенатор отметил, что упомянутые заведения не оказывают услуги по общественному питанию в прямом смысле. Мест, позволяющих гражданам цивилизованном поужинать и выпить, и без них достаточно, добавил Рязанский.

Ранее NEWS.ru писал, что в стране в период самоизоляции выросло потребление алкоголя на 2-3%. Глава Минздрава Михаил Мурашко предупредил россиян, что спиртное не помогает уберечься от коронавируса, а наоборот, повышает риск заражения, поскольку ослабляет иммунитет.