04 октября 2025

Запекаем вместо жарки: котлеты с яркой начинкой, которые полюбит вся семья

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Котлеты с яичной начинкой представляют собой сытное и оригинальное блюдо домашней кухни. Это сочетание отличается сочностью мясной основы и нежным вкусом яично-луковой начинки. Запекание в духовке позволяет получить полезное блюдо с хрустящей корочкой без лишнего масла.

Для приготовления потребуется: 500 г любого фарша, 4 вареных яйца, 200 г лука, 100 г хлеба, 200 мл молока, соль, перец, растительное масло. Лук мелко нарезают и обжаривают до золотистого цвета. Яйца измельчают и смешивают с луком. Хлеб замачивают в молоке, отжимают и соединяют с фаршем. Из фарша формируют лепешки, в центр которых выкладывают яичную начинку. Края защипывают, придавая котлетам овальную форму. Запекают при 180 градусах 40–45 минут до румяной корочки. Секрет успеха заключается в предварительном обжаривании лука — это придает начинке особый аромат и сладковатый привкус. Готовые котлеты подают с картофельным пюре, гречневой кашей или овощным салатом.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
