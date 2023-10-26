Запашный рассказал о ситуации с отравлением детей на цирковом фестивале Аскольд Запашный: после циркового фестиваля в Перми дети чувствовали себя хорошо

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель жюри Всероссийского циркового фестиваля в Перми народный артист России Аскольд Запашный сообщил, что после мероприятия все дети-участники чувствовали себя хорошо. В разговоре с «360» он подчеркнул, что об инфекции стало известно утром. По его словам, все вопросы решают организаторы, никакой информацией он не обладает.

Мы вчера с мероприятия уезжали, все было прекрасно, изумительно. С утра нам сказали, что какие-то там изменения. Сейчас организаторы решают вопрос, у меня информации ноль, — заявил Запашный.

Руководитель ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры», организатор циркового фестиваля Елена Хаткевич рассказала, что в ближайшее время будет опубликована вся информация об отравлении детей. Она отметила, что все вопросы старались решить так, чтобы всем было комфортно и не возникло конфликтов и лишней паники.

Вчера поздно вечером началось бурно, в течение всей ночи мы отрабатывали не в направлении, «как это сказать», а чтобы всем было максимально комфортно, неконфликтно, без излишней эмоциональной истории и паники, — заключила Хаткевич.

В пресс-службе Минздрава Перми ранее сообщили, что в результате отравления госпитализированы 15 детей-участников циркового фестиваля-конкурса. Конкурсанты пожаловались на плохое самочувствие 25 октября после обеда в столовой.