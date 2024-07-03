Запашный назвал выгуливающих пум москвичей идиотами и призвал их наказывать Эдгард Запашный: необходимо наказать выгуливающего пуму москвича

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эдгард Запашный

Директор Большого Московского цирка, дрессировщик Эдгард Запашный в разговоре с NEWS.ru назвал идиотами москвичей, выгуливающих пум и других диких кошек на поводках. Он призвал наказывать их. Дрессировщик поделился историей о мужчине, который приводил на территорию цирка пуму по ночам. Он предположил, что тот таким образом пытался показать свою безнаказанность.

Есть один мужчина, который на постоянной основе держит пуму у себя дома, и он даже приводил ее на территорию Большого Московского цирка специально ночью. Таким образом он хотел показать свою безнаказанность, молодой идиот. Мы в правоохранительные органы передали эту информацию, но реакции не было, — рассказал Запашный.

Комментируя видео, на котором москвич выгуливает дикое животное на поводке, дрессировщик отметил, что такое поведение не профессионально. Он заявил, что не знает, где мужчина мог достать пуму. По его мнению, в этом и должны разобраться полицейские.

Нужно наказать не только хозяина, если это незаконное приобретение пумы, выяснить откуда она. И самое главное — нужно выяснить родословную этой пумы, откуда она, почему она у мужчины этого находится, — пояснил дрессировщик.

Он рассказал, что пумы опасны. Хоть они и не являются самыми крупными хищниками, но 60 - 80 кг мышц могут нанести серьезные увечья, предупредил дрессировщик. Запашный считает, что правоохранительные органы должны отреагировать и принять закон, запрещающий частным лицам без лицензии держать диких и особо опасных животных. Он добавил, что на ситуацию важно отреагировать сейчас, пока никто не получил серьезных увечий.

Жительница Москвы ранее рассказала, что ее сосед, выгуливающий пуму на поводке, абсолютно неадекватный. По словам женщины, сначала мужчина убеждал всех, что купил котенка мейн-куна, поэтому он такой большой. Она заявила, что сосед запугивает своим питомцем окружающих.