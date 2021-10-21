Зампред «Яблока» просил Европарламент не давать премию Сахарова Навальному

Заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко отправлял в Европарламент письмо, в котором просил не давать премию имени Сахарова оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом рассказал журналист «Эха Москвы» Арсений Веснин, в распоряжении которого оказалось это письмо. Политик подтвердил ему подлинность документа.

Автор письма уверен, что у Навального нет чёткой позиции по вопросу присоединения Крыма (говорил, что Крым останется частью России, а также утверждал, что русские и украинцы — одна нация). Кроме того, Иваненко вспомнил о дебатах оппозиционера с бывшим министром непризнанной ДНР Игорем Стрелковым (Гиркиным).

Мы надеемся, что депутаты Европарламента внимательно изучат эти и другие факты и поймут, что такие факты несовместимы с именем Андрея Сахарова, — написал Иваненко.

В разговоре с Весниным он подтвердил написание письма и отметил, что текст не выражает мнение партии и был направлен лично от него. По его словам, Навальный — националист, разжигающий «примитивную социальную рознь».

Я считаю, что Навальный, конечно, политический заключённый, но никакого отношения к премии Сахарова он не имеет. Это решение Европарламента — очень печальное событие для демократического движения в России, — добавил он.

Иваненко уверен, что объединение вокруг Навального очень опасно, а выбор между ним и президентом Владимиром Путиным — «тупиковый выбор, выбор меньшего из зол».

Ранее стало известно, что федеральный политический комитет «Яблока» принял решение снимать с регистрации членов, которые поддержали проект «Умное голосование» Навального. В партии считают, что любая форма поддержки других партий через УмГ и поддержка политики Навального несовместимы с членством в организации.

В феврале основатель «Яблока» Григорий Явлинский написал статью, в которой раскритиковал Навального и его сторонников, обвинив оппозиционера в популизме и равнодушии к судьбе сограждан. Текст вызвал резкую реакцию как сторонников Навального, так и ряда членов «Яблока». Больше 100 представителей партии подписали открытое письмо, в котором говорится, что мнение Явлинского не отражает позицию объединения.

20 октября стало известно, что Европарламент присудил Навальному премию имени Андрея Сахарова «За свободу мысли». Кандидатура Навального была выдвинута крупнейшей фракцией Европарламента — Европейской народной партией, а также третьей по числу депутатов фракцией либералов «Обновить Европу» с формулировкой «за мужество в борьбе за свободу, демократию и права человека». Премия Сахарова — главная награда Евросоюза в области прав человека.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что в Кремле уважают Европарламент, но «никто не может заставить нас проявлять уважение к подобным решениям».