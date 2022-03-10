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Заммэра Москвы: в столице возобновляется плановая медпомощь в поликлиниках

12:13, 10 марта 2022
Заммэра Москвы: в столице возобновляется плановая медпомощь в поликлиниках Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Москве возобновляется оказание плановой медицинской помощи в поликлиниках. Об этом заявила заммэра Москвы и руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице Анастасия Ракова, передаёт РИА Новости. Она также отметила, что в московском регионе наблюдается тенденция на снижение заболеваемости COVID-19.

Мы видим устойчивую тенденцию на снижение числа новых случаев коронавируса, поэтому огромные мощности, которые были развернуты на амбулаторном уровне для помощи пациентам с ОРВИ и COVID-19, уже не требуются. В связи с этим мы перебрасываем освободившийся ресурс для приема плановых пациентов, — сообщила Ракова.

В России за минувшие сутки выявлен 51 231 новый случай заражения коронавирусом. Это является минимальным показателем за период с 21 января. Общее число заразившихся за всё время пандемии составляет около 17,2 млн человек, сообщается на сайте федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

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