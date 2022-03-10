Заммэра Москвы: в столице возобновляется плановая медпомощь в поликлиниках

В Москве возобновляется оказание плановой медицинской помощи в поликлиниках. Об этом заявила заммэра Москвы и руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице Анастасия Ракова, передаёт РИА Новости. Она также отметила, что в московском регионе наблюдается тенденция на снижение заболеваемости COVID-19.
Мы видим устойчивую тенденцию на снижение числа новых случаев коронавируса, поэтому огромные мощности, которые были развернуты на амбулаторном уровне для помощи пациентам с ОРВИ и COVID-19, уже не требуются. В связи с этим мы перебрасываем освободившийся ресурс для приема плановых пациентов, — сообщила Ракова.
В России за минувшие сутки выявлен 51 231 новый случай заражения коронавирусом. Это является минимальным показателем за период с 21 января. Общее число заразившихся за всё время пандемии составляет около 17,2 млн человек, сообщается на сайте федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.