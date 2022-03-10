Заммэра Москвы: в столице возобновляется плановая медпомощь в поликлиниках

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в разговоре с NEWS.ru рассказал, когда автовладельцам стоит поменять зимнюю резину на летнюю. По словам эксперта, ещё месяц можно не торопиться, в стране будут заморозки. «Переобуться» можно будет в середине апреля.

Переходить на летнюю резину стоит не раньше середины апреля. Ещё месяц точно торопиться не стоит, потому что будут заморозки. Я могу сказать, что если мы говорим о европейской части России,...