Замесила творожное тесто, нарезала ромбики, посыпала сахаром — и противень в духовку. А домашние уже на кухне кружат

Это творожное печенье «Ромбики» — гениально простое и невероятно вкусное чудо, которое рождается из обычной пачки творога, а разлетается быстрее, чем остывает противень. Его необычность в том, что тесто не нужно раскатывать идеально, вырезать фигурки или возиться с начинкой — просто нарезал ромбики, посыпал сахаром, и духовка сделала всё сама. Получается обалденная вкуснятина: рассыпчатые, нежные внутри и хрустящие по краям печенья с аппетитной карамельной корочкой, которая тает на языке. А аромат ванили и сливочного масла собирает всю семью на кухне ещё до того, как прозвенит таймер.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 100 г сливочного масла комнатной температуры, 200 г муки, 0,5 ч. ложки разрыхлителя, щепотка соли, ванилин на кончике ножа и 4–5 ст. ложек сахара для обсыпки. Творог тщательно разомните вилкой с мягким маслом до однородной кремообразной массы. Добавьте соль, ванилин, разрыхлитель и постепенно всыпайте просеянную муку. Замесите мягкое, не липнущее к рукам тесто. Раскатайте его в пласт толщиной около 5–7 мм. Острым ножом нарежьте тесто на ромбики или небольшие прямоугольники. Каждый кусочек обмакните одной стороной в сахар и выложите на противень с пергаментом сахарной стороной вверх. Выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке 18–20 минут до золотистого цвета. Готовое печенье снимите с противня горячим — оно нежное, пока тёплое, а остыв, становится идеально рассыпчатым.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.