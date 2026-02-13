Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 11:25

Москвичам рассказали, когда растает снег

Метеоролог Позднякова: снег в Москве может сойти в конце марта

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

При определенном повышении температуры снег может сойти в Москве в конце марта, рассказала 360.ru главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она отметила, что паводков в феврале быть не должно.

Если март будет очень теплым, например, со среднесуточной температурой на пять градусов выше нормы, снег может сойти и в конце месяца. Это произойдет в случае прихода южных циклонов в сочетании с обильными осадками, — рассказала Позднякова.

По словам метеоролога, чаще всего снег в Москве и Подмосковье сходит в начале апреля. Она отметила, что в ближайшее время длительных оттепелей не предвидится.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что высота сугробов в Москве 13 февраля достигла 65 сантиметров. По его словам, в Подмосковье этот показатель еще выше — до 68 сантиметров.

Москва
погода
снег
температура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, что может стоять за желанием ФРГ помочь Украине ракетами
Названо число освобожденных в зоне СВО за неделю населенных пунктов
Умер известный советский и российский историк
Военэксперт ответил, почему ВСУ стали активно применять ракеты «Фламинго»
Психолог разоблачила «магию» пятницы 13-го
Студентка нашла лазейку в законе и начала зарабатывать на образовании
В ГД предложили запретить россиянам курить в автомобилях
Первый канал ответил на слухи об отстранении Рогова
Озвучен срок, который запросили для экс-главы курской Корпорации развития
Раскрыт замысел лидеров ЕС по отношению к США
В ЛДПР жестко ответили сыну Жириновского
В США назвали условие предоставления Украине гарантий безопасности
Ветеринары из Москвы спасли кота после отравления антифризом
Симоньян показала выпавшие из-за химиотерапии ресницы
Россияне могут остаться без Adidas
Диетолог назвала неожиданный способ сжигать больше калорий
Угроза сильнейшего обледенения нависла над Финским заливом
«Его попросили»: политолог объяснил слова Писториуса о помощи ВСУ ракетами
Хозяйка случайно постирала своего кота
Силовики Армении провели обыск в принадлежащем церкви медцентре
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.