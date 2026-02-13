Москвичам рассказали, когда растает снег Метеоролог Позднякова: снег в Москве может сойти в конце марта

При определенном повышении температуры снег может сойти в Москве в конце марта, рассказала 360.ru главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она отметила, что паводков в феврале быть не должно.

Если март будет очень теплым, например, со среднесуточной температурой на пять градусов выше нормы, снег может сойти и в конце месяца. Это произойдет в случае прихода южных циклонов в сочетании с обильными осадками, — рассказала Позднякова.

По словам метеоролога, чаще всего снег в Москве и Подмосковье сходит в начале апреля. Она отметила, что в ближайшее время длительных оттепелей не предвидится.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что высота сугробов в Москве 13 февраля достигла 65 сантиметров. По его словам, в Подмосковье этот показатель еще выше — до 68 сантиметров.