13 февраля 2026 в 11:16

Врач забралась в морозильную камеру и умерла

В США анестезиолог из Никарагуа пьяной забралась в морозильную камеру и умерла

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Майами 32-летняя анестезиолог из Никарагуа умерла, забравшись в морозильную камеру магазина Dollar Tree, сообщает Daily Mail. Тело Элен Массиэль Гарай Санчес обнаружили наутро — она пролежала на полу среди продуктов всю ночь. Согласно заключению судмедэкспертов, женщина находилась в нетрезвом состоянии.

Трагедия произошла в декабре 2025 года. Вечером Санчес зашла в супермаркет, ничего не купила, но прошла в служебную зону и залезла в морозильную камеру. Персонал не заметил ни посетительницу, ни ее отсутствие. Тело нашли только утром.

Судмедэксперты установили, что содержание этанола в крови женщины составляло 0,112% при допустимой норме 0,08%. Сильное алкогольное опьянение стало сопутствующей причиной переохлаждения. Полиция исключила криминальный след, поскольку дверь холодильника открывалась изнутри.

Семья погибшей подала иск на сумму более $50 млн (около 3,8 млрд рублей) к руководству магазина, утверждая, что менеджер, зная об исчезновении посетительницы, не предпринял мер для ее поиска и спасения. Представители сети выразили соболезнования родным и пообещали оказать содействие расследованию.

Ранее в Майами задержали 71-летнего российского пенсионера, который устроил пьяный дебош после дорожного конфликта. Мужчину, которого местные жители стали называть «неуловимым дедом», арестовали за нападение, вождение в нетрезвом виде и кражу. Он держал в страхе Майами на протяжении 16 лет.

