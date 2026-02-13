Врач забралась в морозильную камеру и умерла В США анестезиолог из Никарагуа пьяной забралась в морозильную камеру и умерла

В Майами 32-летняя анестезиолог из Никарагуа умерла, забравшись в морозильную камеру магазина Dollar Tree, сообщает Daily Mail. Тело Элен Массиэль Гарай Санчес обнаружили наутро — она пролежала на полу среди продуктов всю ночь. Согласно заключению судмедэкспертов, женщина находилась в нетрезвом состоянии.

Трагедия произошла в декабре 2025 года. Вечером Санчес зашла в супермаркет, ничего не купила, но прошла в служебную зону и залезла в морозильную камеру. Персонал не заметил ни посетительницу, ни ее отсутствие. Тело нашли только утром.

Судмедэксперты установили, что содержание этанола в крови женщины составляло 0,112% при допустимой норме 0,08%. Сильное алкогольное опьянение стало сопутствующей причиной переохлаждения. Полиция исключила криминальный след, поскольку дверь холодильника открывалась изнутри.

Семья погибшей подала иск на сумму более $50 млн (около 3,8 млрд рублей) к руководству магазина, утверждая, что менеджер, зная об исчезновении посетительницы, не предпринял мер для ее поиска и спасения. Представители сети выразили соболезнования родным и пообещали оказать содействие расследованию.

