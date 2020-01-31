https://static.news.ru/photo/e85f2810-4440-11ea-b4f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силовики задержали заместителя директора одной из средних школ Иваново. Мужчину подозревают в педофилии.

Об этом журналистам ТАСС сообщил источник в правоохранительных структурах города. По его словам, на предполагаемого преступника заведено уголовное дело.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-депутат райсобрания по Челябинской области Гурген Мурдарян отправлен под стражу. Ему вменяют развратные действия в отношении двух и более лиц. Он был задержан 21 января. Отмечается, что сексуальные контакты с девочками 14-15 лет были добровольными. Суд признал Мурадяна виновным в совершении особо тяжких преступлений. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы