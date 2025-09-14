Заливной пирог с квашеной капустой: от одного только аромата слюнки текут

Заливной пирог с квашеной капустой — это идеальное сочетание воздушного теста и сочной начинки с ярким кисло-сладким вкусом. Аромат выпечки наполнит кухню уютом и вызовет аппетит у всей семьи.

Рецепт: для теста взбейте 2 яйца со 150 мл кефира, добавьте щепотку соли, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. соды и постепенно введите 250 г муки. Тесто должно получиться густым, как на оладьи. Для начинки промойте 300 г квашеной капусты и обжарьте с 1 луковицей 10 минут, добавьте 1 ч. л. тмина и черный перец. Форму смажьте маслом, выложите половину теста, распределите капусту и залейте второй половиной. Выпекайте 35–40 минут при 180 °C.

Пирог хорош как горячим, так и холодным, останется пышным и на следующий день, если доживет, ведь от одного только его аромата слюнки текут! Это блюдо отлично подойдет к обеду или ужину, а его приготовление не отнимет много времени.

