Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 05:33

Заливной пирог с квашеной капустой: от одного только аромата слюнки текут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Заливной пирог с квашеной капустой — это идеальное сочетание воздушного теста и сочной начинки с ярким кисло-сладким вкусом. Аромат выпечки наполнит кухню уютом и вызовет аппетит у всей семьи.

Рецепт: для теста взбейте 2 яйца со 150 мл кефира, добавьте щепотку соли, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. соды и постепенно введите 250 г муки. Тесто должно получиться густым, как на оладьи. Для начинки промойте 300 г квашеной капусты и обжарьте с 1 луковицей 10 минут, добавьте 1 ч. л. тмина и черный перец. Форму смажьте маслом, выложите половину теста, распределите капусту и залейте второй половиной. Выпекайте 35–40 минут при 180 °C.

Пирог хорош как горячим, так и холодным, останется пышным и на следующий день, если доживет, ведь от одного только его аромата слюнки текут! Это блюдо отлично подойдет к обеду или ужину, а его приготовление не отнимет много времени.

Ранее стало известно, как испечь манник с яблоками и корицей: спасет, когда нужно быстро приготовить пирог.

пироги
рецепты
выпечка
капуста
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Высокопоставленного чиновника ТЦК задержали на Украине
Скандальный развод со Степаненко и отцовство в 75 лет: как живет Петросян
ВС России прорвали оборону ВСУ в Запорожье
«Заколочено-зазамочено»: смерть Лагачева «связали» с сербской загадкой
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.