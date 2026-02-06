Закупаю семена уже сейчас — весной в саду водопад разноцветных шариков! Универсальный многолетник: и для клумбы, и для живой изгороди

Если срочно нужна живая ширма, чтобы закрыть старый забор или создать уютный уголок, идеальный вариант — душистый горошек. Этот многолетник удивительно неприхотлив. Он быстро растет, обвивая любую опору густой ажурной зеленью, и уже в начале лета покрывается облаком изящных, ароматных цветков всех оттенков.

Посадив его один раз у опоры или забора, вы на многие годы получите быстрорастущую цветущую стену. Он довольствуется самой обычной почвой, не требует частых подкормок и нуждается в поливе только в периоды длительной засухи. Растение прекрасно зимует и с каждым годом наращивает мощную зеленую массу, надежно скрывая любые неприглядные места. Весь уход сводится к легкому направлению побегов по опоре и удалению увядших цветков для продления цветения.

Вы просто сеете семена весной — и потом годами наслаждаетесь пышной цветущей стеной, которая прекрасно маскирует недостатки строений и привлекает в сад бабочек. Это один из самых быстрых и эффектных способов создать волшебный зеленый экран без особых хлопот.

