https://static.news.ru/photo/60e4dd74-45cd-11ea-a2c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Закрытие границы с Китаем из-за эпидемии коронавирусной инфекции привело к удорожанию овощей в магазинах и на рынках Владивостока.

Посетители магазина торговой сети «Реми» в столице Приморского края рассказали NEWS.ru, что цена за килограмм тепличных огурцов российского производства 2 февраля была около 400 рублей. Китайские овощи стоили до 200 рублей за килограмм, однако они уже фактически пропали с прилавков.

Владелец торговой сети «Реми» Дмитрий Сулеев в разговоре с ИА Prima Media ранее заявил , что повышение цен на овощи в Приморье после закрытия границ с КНР неизбежно. По его словам, оптовые овощные склады в регионе уже пусты. Сулеев выразил опасение, что в сложившейся ситуации может не хватит мощностей тепличных хозяйств. По его словам, оптовый рынок уже поднял цены в два раза.

От распространения ложной информации о коронавирусе во Владивостоке страдают продавцы бананов, передавал NEWS.ru. Владелец одного из киосков рассказал, что терпит значительные убытки и вынужден утилизировать нераспроданный товар из-за слухов о том, что в бананах содержится коронавирус 2019-nCoV.