Закрытие границы с Китаем из-за эпидемии коронавирусной инфекции привело к удорожанию овощей в магазинах и на рынках Владивостока.
Посетители магазина торговой сети «Реми» в столице Приморского края рассказали NEWS.ru, что цена за килограмм тепличных огурцов российского производства 2 февраля была около 400 рублей. Китайские овощи стоили до 200 рублей за килограмм, однако они уже фактически пропали с прилавков.
Владелец торговой сети «Реми» Дмитрий Сулеев в разговоре с ИА Prima Media ранее
От распространения ложной информации о коронавирусе во Владивостоке страдают продавцы бананов, передавал NEWS.ru. Владелец одного из киосков рассказал, что терпит значительные убытки и вынужден утилизировать нераспроданный товар из-за слухов о том, что в бананах содержится коронавирус 2019-nCoV.
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