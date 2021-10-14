«Это лишнее»: в Госдуме раскритиковали законопроект о пытках в колониях

Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков считает, что новый закон о наказаниях за пытки в колониях, который предложила омбудсмен Татьяна Москалькова, не нужен. В разговоре с журналистами «Радио 1» он назвал эту инициативу стремлением обмануть общественность.

Вот, например, избили медсестру — и сразу депутаты готовят закон, ужесточающий ответственность за нападение на медработников. А если бы художника избили? Или продавца? Такие инициативы — просто попытка обмануть общественность, обмануть народ и всё, — сказал он.

По его мнению, чем больше в Уголовном кодексе статей, тем меньше россияне знают нормы и исполняют их. В результате появляется неразбериха с правоприменением.

Это лишнее, всё уже есть, всё предусмотрено, и наказания там достаточно суровые. Надо менять практику, — подчеркнул он.

Депутат уверен, что Москалькова на своей должности должна заниматься наблюдением за происходящим в колониях и добиваться своевременного возбуждения дел в отношении нарушивших закон сотрудников ФСИН или «лагерных активистов».

Вот что надо делать. А не придумывать новые статьи в Уголовный кодекс, — добавил Синельщиков.

14 октября Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, что в Совфеде готовят законопроект об отдельном наказании за пытки в колониях. Она выразила надежду, что законодатели поддержат эту инициативу.

Ранее об истязаниях заключённых сообщил комитет против коррупции и пыток Gulagu.net. Он представил видеоархив объёмом 40 гигабайт, на котором запечатлены пытки и изнасилования людей, находящихся в местах лишения свободы. В частности, на кадрах видно, как заключённых раздевают догола, связывают, избивают и совершают над ними сексуальное насилие.

По мнению правозащитницы Марины Литвинович, в российских тюрьмах насилуют для того, чтобы перевоспитать, заставить работать на администрацию, для вымогательства или для дачи ложных показаний на какого-либо подозреваемого.