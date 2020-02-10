https://static.news.ru/photo/31c38e96-4c21-11ea-8812-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проект закона о предоставлении социальных услуг на основании социального контракта семьям с тремя и более детьми вне зависимости от размера их дохода внесён на рассмотрение в Государственную думу РФ.

Согласно информации в думской электронной базе данных, авторами проекта являются сенаторы Елена Бибикова, Галина Карелова и Инна Святенко. В пояснительных материалах отмечается, что предлагаемые изменения позволят многодетным семьям (включая те, чей доход превышает показатель прожиточного минимума) заключить социальный контракт и своими усилиями при государственной поддержке преодолеть трудную жизненную ситуацию.

Помощь государства не должна ограничиваться выплатой пособий и компенсаций. Семьи, особенно с тремя и более детьми, должны чувствовать экономическую стабильность и независимость, — гласит текст пояснительной записки.

Авторы законопроекта отмечают, что подобные меры реализуются на региональном уровне, но их следует распространить на всю страну.

Как ранее писал NEWS.ru, 33-летняя жительница подмосковного Орехово-Зуево родила 11-го ребёнка, причём все дети появились на свет в одной больнице. Молодая мать планирует воспользоваться предоставляемой в регионе услугой «Рождение ребёнка» для оформления всех необходимых документов.