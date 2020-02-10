Проект закона о предоставлении социальных услуг на основании социального контракта семьям с тремя и более детьми вне зависимости от размера их дохода внесён на рассмотрение в Государственную думу РФ.
Согласно информации в думской электронной базе данных, авторами проекта
Помощь государства не должна ограничиваться выплатой пособий и компенсаций. Семьи, особенно с тремя и более детьми, должны чувствовать экономическую стабильность и независимость, — гласит текст пояснительной записки.
Авторы законопроекта отмечают, что подобные меры реализуются на региональном уровне, но их следует распространить на всю страну.
Как ранее писал NEWS.ru, 33-летняя жительница подмосковного Орехово-Зуево родила 11-го ребёнка, причём все дети появились на свет в одной больнице. Молодая мать планирует воспользоваться предоставляемой в регионе услугой «Рождение ребёнка» для оформления всех необходимых документов.
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