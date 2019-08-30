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Проект закона о государственной регистрации прав на гараж поступил на рассмотрение нижней палаты российского парламента. Об этом рассказал глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он пояснил, что документ закрепляет определения гаража, машино-места, гаражного комплекса, а также объединений собственников гаражей. По словам парламентария, принятие закона позволит гражданам создавать некоммерческие организации для управления общим имуществом.

Крашенинников также отметил, что в настоящее время правовые вопросы, связанные с гаражами, регулируются нормами ГК РФ, законодательством о некоммерческих организациях и уставами соответствующих объединений, что часто приводит к различным спорам, сообщает ТАСС .

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