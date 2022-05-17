Закон об общероссийской молодежной организации станет рамочным Глава комитета ГД во вопросам семьи Останина: закон о молодёжной организации станет рамочным

Закон об общероссийской молодёжной организации станет рамочным, структура сообщества будет напоминать пионерию, передаёт РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по вопросам семьи Нину Останину. О подобной инициативе ранее заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его словам, к 100-летию пионерии (19 мая) можно ожидать указ президента РФ о возрождении детско-юношеского движения.

Останина заявила, что правительство России поддержало этот законопроект. Она добавила, что название этой организации ещё не придумано, а курировать её, возможно, будет Минпросвещения.

/Ранее депутат ЛДПР Дмитрий Пьяных в разговоре с NEWS.ru заявил, что идея КПРФ создать в России юношескую организацию, аналог пионеров советских времён, обречена на провал. По его словам, приверженцы коммунистической партии будоражат людей воспоминаниями и играют на чувствах ностальгии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что об этом вообще ничего не слышал.