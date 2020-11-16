Закон о возрождении вытрезвителей в РФ планируют принять до конца года

Он добавил, что переходный период не нужен. По его словам, организация вытрезвителей будет отнесена к полномочиям регионов.
Законопроект предусматривает создание системы вытрезвителей на основе муниципально-частного партнёрства. Это даст возможность переложить обязанности по оплате услуг учреждения на доставленных туда граждан. Правительство РФ поддержало инициативу с учётом замечаний. В частности, кабмин попросил уточнить правовые основания для направления граждан в вытрезвители. При этом порядок взимания платы с людей, доставляемых в вытрезвители, будет устанавливаться на федеральном уровне.
Вытрезвители в России не существуют на федеральном уровне с 2011 года. По данным правоохранительных органов, упразднение медицинских вытрезвителей крайне негативно сказалось на общей криминогенной ситуации. В некоторых регионах стали возрождать их самостоятельно.
Как писал NEWS.ru, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила в целях профилактики преступлений, включая домашнее насилие, всех больных наркоманией и алкоголизмом отправлять на принудительное лечение за счёт государства.