Закон о возрождении вытрезвителей в РФ планируют принять до конца года

https://static.news.ru/photo/10139318-2803-11eb-a424-fa163e074e61_660.jpg Вытрезвитель (архивное фото) Фото: Владимир Веленгурин/ТАСС

В России со следующего года могут заработать вытрезвители. Об этом заявил глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко.

По его словам, законопроект о возвращении в России системы вытрезвителей планируется принять во втором и третьем чтениях до конца года. С 1 января 2021 года документ должен вступить в силу.

До конца года примем, — цитирует ТАСС Диденко.

Он добавил, что переходный период не нужен. По его словам, организация вытрезвителей будет отнесена к полномочиям регионов.

Законопроект предусматривает создание системы вытрезвителей на основе муниципально-частного партнёрства. Это даст возможность переложить обязанности по оплате услуг учреждения на доставленных туда граждан. Правительство РФ поддержало инициативу с учётом замечаний. В частности, кабмин попросил уточнить правовые основания для направления граждан в вытрезвители. При этом порядок взимания платы с людей, доставляемых в вытрезвители, будет устанавливаться на федеральном уровне.

Вытрезвители в России не существуют на федеральном уровне с 2011 года. По данным правоохранительных органов, упразднение медицинских вытрезвителей крайне негативно сказалось на общей криминогенной ситуации. В некоторых регионах стали возрождать их самостоятельно.

Как писал NEWS.ru, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила в целях профилактики преступлений, включая домашнее насилие, всех больных наркоманией и алкоголизмом отправлять на принудительное лечение за счёт государства.