Закон не писан: блогеры заработали 175 млн рублей на запрещённой рекламе

Реклама алкоголя принесла в минувшем году российским блогерам около 175 миллионов рублей, посчитали аналитики платформы Yoloco, пишет «Коммерсант». В списке тех, кто получил деньги на запрещённой пропаганде, такие имена, как Леонид Парфёнов, Ксения Собчак, Артемий Лебедев, Тимати и Илья Варламов. Однако блогеры смогли избежать штрафов, хотя в России прямая реклама спиртного в Интернете запрещена.

Российские блогеры могли заработать на «интеграциях» с алкогольными брендами 175 миллионов рублей. Платформа проанализировала 160 тыс. роликов с упоминаниями алкобрендов, опубликованных в период с 15 ноября 2020 года по 15 ноября 2021 года. В основу оценки легли данные о стоимости «интеграций» в конкретных каналах. При отсутствии информации расчёты делались на базе средней по рынку стоимости за определённый формат с учётом надбавки для алкоголя, — сообщает издание.

На YouTube-каналах коллег по телецеху Леонида Парфёнова и Ксении Собчак была обнаружена реклама виски. В числе любителей этого напитка оказались также дизайнер Артемий Лебедев, food-блогер Oblomoff и пародист Satyr. Рекламу водки разместили рэперы Егор Крид, Тимати, дуэт Feduk & Cream Soda, а также блогер-урбанист Илья Варламов. Последнего, как и телеведущую Настю Ивлееву, уже привлекали к административному наказанию по этому поводу.

Реклама алкоголя в Сети запрещена законом с 2012 года, но штрафовать пользователей за неё начали лишь в 2019–2020 годах. Максимальное наказание для физлиц за нарушение обойдётся в 2500 рублей, для ИП — 20 тысяч рублей, а для юрлиц — 500 тысяч рублей. Кроме того, его также можно оспорить в суде.

Ранее стало известно, что алкоголь в стране хотя бы иногда употребляют две трети населения (69%), а 31% опрошенных заявили, что не пьют ничего алкогольного. При этом 88% жителей страны знают о существовании проблемы с нелегальным алкоголем.