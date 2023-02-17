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«Закон не будет работать»: в РАН усомнились в возможности регулировать язык

Научный сотрудник РАН Левонтина: закон о языке не будет работать из-за отсутствия внятных критериев

В российском обществе сейчас нет ясных представлений о том, как нужно правильно говорить на русском языке, поэтому невозможно ожидать, что закон «О государственном языке Российской Федерации», за поправки в который проголосовали в Госдуме, будет работать, заявила NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Ирина Левонтина. Она добавила, что новых словарей нет, поэтому за основу возьмут существующие.

По словам эксперта, в советское время считали правильным произношение актеров Малого театра, на центральных каналах телевидения следили за нормами произношения. Левонтина подчеркнула, что сейчас в театре говорят по-разному, там иногда культивируется явно устаревшее произношение. Она добавила, что на телевидение сейчас тоже ориентироваться невозможно, потому что у него резко упал авторитет. Эксперт считает, что профессии диктора больше нет, там могут выступать люди, которые не являются образцовыми носителями языка.

Институции, на которую можно было бы ориентироваться, не существует. Если говорить о людях, то раньше был, например, академик Лихачев, который, как считалось, прекрасно говорит. Сейчас, боюсь, трудно найти таких людей, которые были бы такими авторитетами. Закон не будет работать никак. Это ерунда, — резюмировала Левонтина.

Госдума на пленарном заседании 16 февраля приняла во втором и третьем чтениях закон о недопустимости использования заимствованных из других языков слов. Исключениями остаются те случаи, если у иностранного слова нет аналога.