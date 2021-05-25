Заключённые в Саратовской области объявили массовую голодовку

https://static.news.ru/photo/a27f7406-bd59-11eb-89e1-96000091f725_660.jpg Территория ЛИУ-3 в Балашове Фото: 64.fsin.gov.ru

27 заключённых в лечебно-исправительном учреждении № 3 Саратовской области объявили голодовку и потребовали от администрации смягчить условия содержания. Об этом журналистам ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Там заявили , что зэки «в демонстративно-шантажной форме совершили акты аутоагрессии». При этом от помощи врачей они отказались, госпитализация им не понадобилась.

Свои противоправные действия осуждённые объясняют несогласием с проведением плановых обыскных мероприятий, желанием получать продукты питания домашнего приготовления, а также посылки и передачи сверх установленного законом лимита, — отметили в ведомстве.

Кроме того, зэки сломали камеры видеонаблюдения. При этом сотрудники регионального УФСИН контролируют ситуацию.

По информации источников «КП-Саратов», голодовка продолжается уже десятый день. Кроме того, шесть или семь человек зашили себе рты, порезали руки и животы в знак протеста.

Некоторое время назад руководитель ФСИН Александр Калашников предложил использовать труд осуждённых в тех сферах, где обычно работают трудовые мигранты. Эту идею поддержали в СПЧ и СКР. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, заявил, что инициатива требует изучения. При этом он отметил, что заключённые не решат проблему дефицита рабочей силы в стране.