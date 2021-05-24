Володин оценил идею замены трудовых мигрантов осуждёнными

https://static.news.ru/photo/b467b22c-bd1e-11eb-9cf3-96000091f725_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею заменить трудовых мигрантов заключёнными. При этом отметил, что данная мера не позволит решить вопрос дефицита рабочей силы, сообщает «Интерфакс».

Изучить эту тему необходимо, и если есть те, кто имеет право и хотел бы работать — такая возможность должна быть предоставлена. Но надо понимать, что это не решит проблему дефицита трудовых ресурсов, — цитирует агентство спикера нижней палаты парламента.

Володин пояснил, что, по данным ФСИН на 1 мая 2021 года, в исправительных учреждениях страны насчитывалось 478,1 тысячи осуждённых. При этом к исправительным работам можно было привлечь только 188 тысяч.

В Минстрое говорят, что на стройках из-за отсутствия мигрантов не хватает порядка 1,2 млн рабочих. Таким образом, заключённые могут восполнить только 15% дефицита рабочей силы, отметил парламентарий.

Ранее сообщалось, что идею о замене мигрантов осуждёнными поддержали в СКР. По мнению официального представителя ведомства Светланы Петренко, реализация этой инициативы может благоприятно отразиться на снижении уровня преступности, поскольку часть трудовых мигрантов не соблюдает законодательство РФ.