Володин оценил идею замены трудовых мигрантов осуждёнными

https://static.news.ru/photo/b467b22c-bd1e-11eb-9cf3-96000091f725_660.jpgВячеслав ВолодинФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею заменить трудовых мигрантов заключёнными. При этом отметил, что данная мера не позволит решить вопрос дефицита рабочей силы, сообщает «Интерфакс».
Изучить эту тему необходимо, и если есть те, кто имеет право и хотел бы работать — такая возможность должна быть предоставлена. Но надо понимать, что это не решит проблему дефицита трудовых ресурсов, — цитирует агентство спикера нижней палаты парламента.
Володин пояснил, что, по данным ФСИН на 1 мая 2021 года, в исправительных учреждениях страны насчитывалось 478,1 тысячи осуждённых. При этом к исправительным работам можно было привлечь только 188 тысяч.
В Минстрое говорят, что на стройках из-за отсутствия мигрантов не хватает порядка 1,2 млн рабочих. Таким образом, заключённые могут восполнить только 15% дефицита рабочей силы, отметил парламентарий.
Ранее сообщалось, что идею о замене мигрантов осуждёнными поддержали в СКР. По мнению официального представителя ведомства Светланы Петренко, реализация этой инициативы может благоприятно отразиться на снижении уровня преступности, поскольку часть трудовых мигрантов не соблюдает законодательство РФ.
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