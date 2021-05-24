СК поддержал замену мигрантов заключёнными

https://static.news.ru/photo/cfccd950-bc80-11eb-9328-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет поддерживает предложение главы ФСИН Александра Калашникова о том, чтобы применять труд заключённых в тех сферах, где обычно работают трудовые мигранты. Об этом заявила официальный представитель СК Светлана Петренко, передаёт ТАСС.

С точки зрения профилактики преступности с одной стороны и реализации целей наказания с другой стороны идея директора ФСИН России Александра Калашникова заменить на строительных и промышленных объектах рабочих-мигрантов трудом осуждённых рациональна и заслуживает поддержки, — заявила она.

По её словам, российские законы позволяют некоторым заключённым заменить наказание на принудительные работы, что отвечает смыслу гуманизации исправительной политики. Одно из назначений наказания — исправление человека и предотвращение новых правонарушений. Петренко уверена, что физический труд — одно из средств для достижения подобных целей.

Оплачиваемая занятость для тех, кто будет выполнять работу на объектах, где не хватает рук, станет и большим шагом для дальнейшей социальной адаптации осуждённых, — добавила она.

Также заработанные заключёнными деньги можно будет направить на возмещение ущерба пострадавшей стороне или выплату штрафа. При этом за заключёнными потребуется дополнительный контроль.

Представитель СК отметила, что некоторые трудовые мигранты не выполняют российское законодательство. В связи с этим она считает, что выполнение предложения ФСИН может благоприятно отразиться на снижении уровня преступности.

Задействовать заключённых вместо трудовых мигрантов предложил глава ФСИН Александр Калашников. Он пообещал, что это будет не ГУЛАГ, а «достойные условия». В Кремле к этому отнеслись индифферентно, отметив, что какой-либо позиции по данной тематике у них нет. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и глава СПЧ Валерий Фадеев поддержали инициативу тюремного ведомства.