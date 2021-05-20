Будет не ГУЛАГ: почему ФСИН хочет заменить мигрантов заключёнными

Глава ФСИН Александр Калашников предложил задействовать заключённых вместо трудовых мигрантов, пообещав, что это не будет ГУЛАГ, а «достойные условия». В Кремле к этому отнеслись индифферентно, отметив, что какой-либо позиции по данной тематике у них нет, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и глава СПЧ Валерий Фадеев поддержали инициативу тюремного ведомства. Между тем, право на замену лишения свободы исправительными работами в России имеют 188 тысяч сидельцев, что в разы меньше, чем даже сократившееся из-за пандемии число иностранных рабочих в стране, поэтому вряд ли «спецконтингент» сможет заменить этот ресурс, даже если его будут сверхэксплуатировать, нарушая трудовые права. Это уже не первые призывы задействовать арестантов подобным образом. Ранее их вместе с военными предлагали направить на стройку Байкало-амурской магистрали. NEWS.ru решил выяснить, связана ли эта инициатива с нехваткой рабочих рук либо попыткой использовать дешёвую рабочую силу на инфраструктурных проектах ради экономии ресурсов.

Красиво на бумаге

На координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске директор ФСИН Александр Калашников заявил , что сегодня из 482 тысяч заключённых, около 188 тысяч имеют право на принудительные работы. Эти цифры он озвучил в связи с тем, что недавно президент Владимир Путин обсуждал с главами Таджикистана и Узбекистана вопрос налаживания потока трудовых мигрантов для тех российских объектов, где не хватает рабочей силы.

Ну, вот мы реально можем предоставить. Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия, потому что этот человек уже будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, при желании с семьёй. Он будет получать достойную зарплату, — предложил глава тюремного ведомства.

Со ссылкой на губернатора Магаданской области Сергея Носова Александр Калашников сообщил, что на золотых приисках Колымы работают мигранты из стран Центральной Азии, для которых организуются чартерные рейсы, чтобы они могли вернуться на родину. Директор ФСИН посчитал, что «лучше спецконтингенту построить общежития, предоставить рабочие места». В этом случае осуждённые останутся там работать. Таким образом, по его мнению, будет решена «трудовая проблема», а также произойдёт социализация заключённых.

Александр Калашников fsin.gov.ru

Также Калашников похвастался , что в 2020 году удалось увеличить среднюю зарплату сидельцев более чем на 11%. Однако несмотря на динамику, в реальном исчислении это копейки. В ноябре 2020 года ФСИН сообщала , что за год средняя зарплата заключённых в России выросла на 508 рублей и в среднем составила всего 5,5 тысячи рублей. Это более чем вдвое ниже уровня МРОТ, который с января 2020 года составляет 12130 рублей.

Автор: Владимир Осечкин [основатель правозащитного проекта Gulagu.net] Всё красиво на бумаге, да забыли про овраги. Замещение мигрантов заключёнными будет хорошо, если с ними будут заключать трудовые договоры, если зарплаты будут платить по рынку, чтобы они могли и ущербы [по решениям судов по искам в рамках своих дел] возмещать, и откладывать деньги для новой будущей жизни, помогать детям, родителям и так далее. А если заключённым будут платить МРОТ и увеличивать норму выработки в 5-10 раз, то это будет ГУЛАГ XXI века. Владимир Осечкин основатель правозащитного проекта Gulagu.net основатель правозащитного проекта Gulagu.net

Глава профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов поддержал предложение Александра Калашникова, но также подчеркнул важность соблюдения трудового законодательства, а главное принципа добровольности работ. Однако он отметил, что даже всем количеством российских заключённых невозможно заменить трудовых мигрантов в России, которых по оценке МВД в конце 2020 года насчитывалось 6,3 млн человек, а в допандемийные годы работало до 11 млн.

Автор: Ренат Каримов [председатель ЦК профсоюза трудящихся-мигрантов] Эта мера, я надеюсь, отразится позитивно. В первую очередь, на самих заключённых, поскольку, если верить Александру Калашникову, будут общежития и достойная заработная плата на уровне свободного работника. Но всё, конечно, относительно: для мигранта зарплата среднестатистического москвича более чем достойная, как зарплата Александра Калашникова — для среднестатистического москвича. Что касается замены иностранных работников, то какую-то их часть заключённые восполнят, но, скорее, просто дополнят. Заменить мигрантов не получится в силу того, что их в несколько раз больше [, чем заключённых]. Надо обращать внимание на другие категории работников в РФ, которые могли бы работать вместо мигрантов. Например, охранники. Россия — страна охранников. Любую дверь открой, там сидит охранник. Ренат Каримов председатель ЦК профсоюза трудящихся-мигрантов председатель ЦК профсоюза трудящихся-мигрантов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Также профсоюзный активист выразил надежду, что в озвученном главой ФСИН предложении «у государства нет умысла использовать дешёвую рабочую, а есть намерение гуманизации наказания, когда осуждённый хотел бы заниматься общественно полезным трудом, но такие возможности есть далеко не в каждой колонии». При этом Каримов требует реализации при данной инициативе общественного контроля, поскольку он отсутствует «всегда существуют какие-то нарушения».

Заключённые — это люди, нарушать права которых легче, чем права остальных граждан, которых также часто обманывают работодатели. С общественным контролем в России сложно, поскольку мы наблюдаем сворачивание гражданских инициатив. Предложение Александра Калашникова в этих условиях, конечно, может быть «вывернуто», но коль скоро он говорит так, мы должны поддержать реализацию этой инициативы, — резюмировал Каримов.

Не хватает рук

Профессор экономики, член-корреспондент РАН Георгий Клейнер считает, что люди, находящиеся в местах лишения свободы, имеют возможность участвовать в общественно полезном труде.

Я не считаю, что это обязательно должно приводить к ГУЛАГу или к «шарашкам», если говорить о высокоинтеллектуальном труде. Те люди, которые находятся в местах заключения, — это наши сограждане как бы то ни было. Сограждане имеют право на труд, который более или менее соответствует их возможностям. А нарушения и злоупотребления, которые связаны со всякого рода трудом как граждан, находящихся в заключении, так и всех остальных, всегда есть, и с ними надо бороться. Это отдельное направление деятельности. В России действительно не хватает рук, готовых и могущих трудиться. Это связано и с отъездом мигрантов, и с традициями российского общества, и с депопуляцией. Не хватает не только «синих воротничков» или работников за станком, но и «белых воротничков». Поэтому, если есть резервы и возможность добровольного сознательного труда, то, конечно это надо использовать. Если у вас есть заначка и вам по той или иной причине нужны деньги, вы достаёте заначку и используете. Точно также и здесь — не хватает трудоспособного населения, значит надо использовать те возможности, которые существуют. Георгий Клейнер заместитель научного руководителя Центрального экономико-математического института РАН заместитель научного руководителя Центрального экономико-математического института РАН

В конце апреля СМИ со ссылкой на несколько источников в правительстве рассказали, что кабмин обсуждает возможность задействования заключённых к строительству Байкало-Амурской магистрали (БАМ). К разработке проекта привлечены Минтранс, ФСИН и РЖД. По поручению вице-премьера Марата Хуснуллина эти структуры должны были до 14 мая проработать данный вопрос. По некоторым данным, использование сидельцев стали рассматривать из-за повышения стоимости оплаты труда и стоимости материалов связанные с дефицитом работников из Центральной Азии, у которых в связи с пандемией нет возможности въехать в Россию.

В марте появилась информация, что к строительству железных дорог на востоке страны могут привлечь военнослужащих. Тогда глава РЖД Олег Белозёров заявлял, что в плане развития БАМа и Транссиба имеется договорённость о задействовании ресурсов Минобороны.

В прошлые годы руководство ФСИН неоднократно предлагало использовать труд заключённых. Так, в 2014-м занимавший тогда пост заместитель главы ведомства Олег Коршунов (сейчас находится в заключении за мошенничество и растрату) сообщил, что в благоустройстве Сочи могут принять участие 200 арестантов, а к реализации масштабных планов строительства моста через Керченский пролив могут привлечь колонии уже всего юга России.

В 2009 году тогдашний директор ФСИН Александр Реймер (позже получил 8 лет колонии за хищения) заявлял о планах организовывать колонии-поселения на больших стройках, либо в городах с крупными промпредприятиями, где требуется труд невысокой квалификации.