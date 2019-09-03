В московском следственном изоляторе № 6 состоялась первая свадьба заключённой-трансгендера и девушки.
Невеста Елена, жених — Анастасия, которая стала Назаром, — подписала фотографию одна из гостей.
На фото изображены невеста и член ОНК.
По словам очевидцев, торжество было необычным и даже фееричным. Невеста была в традиционном белом платье, а жених — в классическом синем костюме.
Как ранее писал News.ru, в США апелляционный суд постановил, что власти штата Айдахо должны предоставить возможность пройти операцию по смене пола трансгендеру Эдри Эдмо. Он находится в мужской тюрьме, где отбывает наказание за сексуальное насилие над несовершеннолетним.