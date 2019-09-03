https://static.news.ru/photo/2bdba818-ce4c-11e9-8f82-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

В московском следственном изоляторе № 6 состоялась первая свадьба заключённой-трансгендера и девушки.

Невеста Елена, жених — Анастасия, которая стала Назаром, — подписала фотографию одна из гостей.

На фото изображены невеста и член ОНК.

По словам очевидцев, торжество было необычным и даже фееричным. Невеста была в традиционном белом платье, а жених — в классическом синем костюме.

Как ранее писал News.ru, в США апелляционный суд постановил, что власти штата Айдахо должны предоставить возможность пройти операцию по смене пола трансгендеру Эдри Эдмо. Он находится в мужской тюрьме, где отбывает наказание за сексуальное насилие над несовершеннолетним.