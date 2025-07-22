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22 июля 2025 в 12:33

Закатываю 20 банок! Желе из крыжовника с имбирем: съедается первым в сезоне

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим желе из крыжовника с имбирем! Этот рецепт — моя палочка-выручалочка, когда хочется сохранить лето в каждой ложке. Кисловатый крыжовник и жгучий имбирь создают идеальный баланс — ни на что не похожий вкус, который будоражит рецепторы. Готовлю его уже пятый год подряд, и ни одна баночка не доживает до весны!

Беру 1 кг крыжовника (лучше слегка недозрелого — в нём больше пектина), перебираю, удаляю хвостики. Заливаю 200 мл воды и томлю на медленном огне, пока ягоды не полопаются. Протираю через сито — получается около 700 мл насыщенного пюре. Возвращаю в кастрюлю, добавляю 50 г тёртого свежего имбиря (любителям остроты можно больше) и 500 г сахара.

Важно — сначала растворяю сахар полностью, только потом довожу до кипения. Как закипит, убавляю огонь и томлю 20–25 минут, постоянно помешивая. Проверяю готовность каплей на холодной тарелке — если не растекается, значит, готово. В последний момент добавляю сок половинки лимона для яркости вкуса.

Разливаю по стерильным баночкам, закатываю. Переворачиваю до остывания — так создаётся дополнительная герметичность. Хранить можно при комнатной температуре, но у нас оно редко доживает даже до Нового года!

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рецепты
желе
домашние заготовки
ягоды
Мария Левицкая
М. Левицкая
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