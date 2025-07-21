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21 июля 2025 в 11:00

Без стерилизации и возни: желе из малины на зиму — самый простой рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лето пролетает быстро, но его вкус можно сохранить в баночке ароматного малинового желе. Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто не любит долгие процессы консервации. Никаких сложных манипуляций, стерилизации и многочасового стояния у плиты. Только малина, сахар и немного времени.

Для начала перебираем малину, удаляем мусор и случайные листочки. Мыть ягоды не нужно — так они лучше пустят сок. Засыпаем малину сахаром в пропорции 1:1, то есть на килограмм ягод — килограмм сахара. Осторожно перемешиваем и оставляем на 4–6 часов, а лучше на ночь. За это время малина даст сок, а сахар почти полностью растворится.

Теперь аккуратно, чтобы не раздавить ягоды, перемешиваем массу и раскладываем по чистым сухим банкам. Сверху насыпаем тонкий слой сахара — он сыграет роль консерванта и не даст желе заплесневеть. Закрываем обычными капроновыми крышками и убираем в холодильник или погреб. Через пару дней сахар полностью растворится, а масса загустеет естественным образом благодаря пектину, который содержится в малине.

Такое желе хранится до весны и станет отличным дополнением к блинчикам, сырникам или просто чаю в холодный зимний вечер. А если захочется разнообразия, можно добавить в малину немного черной смородины — она усилит желирующие свойства и придаст легкую кислинку. Просто, вкусно и без лишних хлопот!

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малина
ягоды
желе
десерты
Мария Левицкая
М. Левицкая
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