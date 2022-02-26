Захарова заявила об отсутствии информации по визам для россиян в ЕС и США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в настоящее время ведомство не располагает информацией, смогут ли россияне после введения санкций против РФ получать визы в Евросоюз и США. Известно лишь, что на Западе сейчас пересматривают соглашения об облегчённом визовом режиме, которые не затрагивают рядовых граждан России, отметила она в эфире «Соловьёв live».

На данный момент таких данных у меня нет. Я знаю, что они пересматривают соглашения об облегчённом визовом режиме. Он касается дипломатов, официальных лиц. Там есть целая категория граждан, которые получали эти визы в облегчённом порядке. Это они пересматривают, — пояснила дипломат.

Она добавила, что про отказ выдавать визы россиянам не слышала. Ознакомилась лишь с отдельными заявлениями.

Но это как всегда стройные ряды восточных европейцев, которые и являлись проводником этой агрессивной логики, — заключила Захарова.

Ранее стало известно, что Евросоюз решил прекратить действие договора с Россией по упрощённой выдаче виз. Соглашение потеряет юридическую силу с 28 февраля. Лишатся упрощённого визового режима дипломаты, чиновники, члены официальных делегаций, бизнесмены и парламентарии. Для них с 1 марта будет действовать стандартная процедура получения визы.