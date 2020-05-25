Захарова заявила о возвращении захваченных в Бенине российских моряков

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что трое российских моряков, которые ранее были захвачены пиратами в территориальных водах Бенина, на данный момент освобождены и скоро вернутся в Россию.
По её словам, россиян, которые были членами экипажа контейнеровоза Tommi Ritscher, освободили 23 мая. Пираты захватили старшего помощника капитана Сигунова, старшего механика Зайцева и электромеханика Супруна в числе остальных заложников 19 апреля. На данный момент медики оценивают их состояние как удовлетворительное,
По словам Захаровой, вечером 23 мая россияне вылетели чартерным рейсом из Лагоса во Франкфурт-на-Майне. Оттуда они вернутся в Россию.
В Москве выражают признательность всем, кто содействовал вызволению россиян из плена, — говорится в распространённом комментарии представителя МИД РФ.
21 апреля NEWS.ru писал, что пираты, которые атаковали в Гвинейском заливе контейнеровоз Tommi Ritscher, покинули его. Забрав с собой восьмерых заложников, включая троих граждан России, нападавшие вышли за пределы территориальных вод Бенина.
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