Напавшие на судно Tommi Ritscher пираты покинули его вместе с заложниками

Пираты, которые атаковали в Гвинейском заливе контейнеровоз Tommi Ritscher, покинули его. Они забрали с собой восьмерых заложников, включая троих граждан России.
К настоящему моменту известно только то, что нападавшие вышли за пределы территориальных вод Бенина. Больше о них никакой информации нет,
Как писал NEWS.ru, контейнеровоз подвергся нападению пиратов 19 апреля, когда находился в порту города Котону. Часть экипажа укрылась в специальном защищённом помещении, а остальные моряки не успели туда добраться и оказались в плену у злоумышленников.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен