Напавшие на судно Tommi Ritscher пираты покинули его вместе с заложниками

https://static.news.ru/photo/5aed3b56-83e8-11ea-9d1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/Com_Portuaria

Пираты, которые атаковали в Гвинейском заливе контейнеровоз Tommi Ritscher, покинули его. Они забрали с собой восьмерых заложников, включая троих граждан России.

К настоящему моменту известно только то, что нападавшие вышли за пределы территориальных вод Бенина. Больше о них никакой информации нет, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя посольства РФ.

Как писал NEWS.ru, контейнеровоз подвергся нападению пиратов 19 апреля, когда находился в порту города Котону. Часть экипажа укрылась в специальном защищённом помещении, а остальные моряки не успели туда добраться и оказались в плену у злоумышленников.