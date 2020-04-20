Пираты захватили судно, на борту которого могут быть россияне

https://static.news.ru/photo/4f7a9656-832a-11ea-b412-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia/Global Look Press

Группа неизвестных злоумышленников захватила у побережья близ города Котону (Бенин) контейнеровоз Tommi Ritscher. Среди членов экипажа захваченного судна могут быть россияне.

По данным британского мониторингового ресурса Dryad Global, пираты добрались до контейнеровоза на катере. 11 членов экипажа предположительно смогли укрыться в специальном защищённом помещении. Части команды этого сделать не удалось. Dryad Global утверждает, что члены экипажа судна — граждане России, Украины, Болгарии и Филиппин.

Информированный источник подтвердил «Интерфаксу», что на борту захваченного контейнеровоза есть русскоговорящие люди. Однако они могут быть как гражданами РФ, так и выходцами из ближнего зарубежья.

В феврале, как писал NEWS.ru, пираты захватили датский контейнеровоз у берегов Нигерии.



