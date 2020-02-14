https://static.news.ru/photo/8726f910-4f3f-11ea-9998-fa163e074e61_660.jpg Фото: marinetraffic.com

В 300 км от побережья Нигерии пираты напали на датский контейнеровоз Maersk Tema. Экипажу удалось укрыться в одной из кают.

Судно направлялось из порта Пуэнт-Нуар в Конго в Нигерию. По данным финского сайта Iltalehti со ссылкой на сайт судоходной навигации Fleetmon, пираты захватили корабль в пятницу утром, 14 февраля. Как минимум двум из них удалось подняться на борт.

По данным издания, других кораблей поблизости нет. На контейнеровозе установлена система AIS (Automatic Identification System), которая показывает, что судно стоит на месте.

Ранее NEWS.ru сообщал о похищении пиратами в Нигерии трёх моряков с нефтяного земснаряда AMBIKA. Среди них двое были россиянами и один — индус. Во время нападения произошла перестрелка между захватчиками и охранниками судна. Четыре члена охраны были убиты.