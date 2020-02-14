В 300 км от побережья Нигерии пираты напали на датский контейнеровоз Maersk Tema. Экипажу удалось укрыться в одной из кают.
Судно направлялось из порта Пуэнт-Нуар в Конго в Нигерию. По
По данным издания, других кораблей поблизости нет. На контейнеровозе установлена система AIS (Automatic Identification System), которая показывает, что судно стоит на месте.
Ранее NEWS.ru сообщал о похищении пиратами в Нигерии трёх моряков с нефтяного земснаряда AMBIKA. Среди них двое были россиянами и один — индус. Во время нападения произошла перестрелка между захватчиками и охранниками судна. Четыре члена охраны были убиты.
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