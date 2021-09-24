Захар Прилепин отказался идти в Госдуму

Сопредседатель «Справедливой России — За правду» Захар Прилепин не пойдёт в Государственную думу. Он передаст мандат, полученный по федеральному списку партии, Дмитрию Кузнецову, который возглавлял Нижегородскую региональную группу. Об этом рассказал пресс-секретарь политика, передаёт РИА Новости.

Действительно, в кратчайшие сроки после получения мандата депутата Государственной думы Захар Прилепин намерен передать его Дмитрию Кузнецову, который возглавлял Нижегородскую региональную группу, — рассказал представитель Прилепина.

В разговоре с РБК пресс-секретарь уточнил , что политик решил сосредоточиться на обучении в «школе губернаторов». При этом Прилепин готов рассмотреть предложение стать исполняющим обязанности какого-либо региона, если такое поступит.

Прилепин был в федеральном списке СРЗП на прошедших выборах в Госдуму. Преодоление партией пятипроцентного барьера автоматически давало ему право на получение мандата.

Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв намерены отказаться от депутатских мандатов. Об аналогичном решении объявят полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и зампред правительства, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова объявила, что выборы в Госдуму признаны состоявшимися. По итогам голосования партия «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13. По одному мандату получили партии «Гражданская платформа», «Родина» и Партия Роста. Пять мандатов у самовыдвиженцев.