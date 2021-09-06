Заговорившему о доходах патриарха священнику запретили служить

Настоятелю храма в Новочебоксарске Роману Степанову, который призвал патриарха Кирилла опубликовать декларацию о доходах, запретили служить. В Чебоксарско-Чувашской епархии заявили, что эти факты не связаны, пишет «Подъём».

Это никак не связано с его речью. Священники не обязаны отчитываться о доходах, это как коммерческая тайна на любом предприятии. Священник не может лгать. К тому же непонятно, кому это подавать, — заявили в епархии.

Степанова лишили рясы и наперстного креста, а его дело будет рассматривать церковный суд. По словам собеседника журналистов, решение было принято 2 сентября из-за того, что священник утаил собственный развод, сожительство с беременной женщиной и внебрачную дочь. Кроме того, на него жаловались прихожане.

У него были проблемы с наркотиками, женщинами, он уже сознавал, что фактически находится под запретом, вот и выступил. Но это не главное, а главная беда — его образ жизни, который несовместим со священством, — добавили в епархии.

Там уверены, что Степанов сделал заявление о декларации патриарха, чтобы увеличить число подписчиков и монетизировать их. Это предложение в митрополии рассматривать не будут.

Степанов на своём YouTube-канале Pope Roman обратился к патриарху Кириллу, митрополитам и епископам с призывом публично задекларировать свои доходы и имущество. По его мнению, это поможет выйти на новый уровень диалога с обществом, а Церковь отчистится от коррупции и вернёт людей.

Священнослужитель считает, что РПЦ должна перестать быть «закрытой организацией, в которой затемняется, замалчивается и забалтывается беззаконие, злоупотребление».