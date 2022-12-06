Заговор, газ или стоки: что погубило краснокнижных тюленей в Дагестане Сокращению популяции каспийских нерп способствуют как природные, так и антропогенные факторы

Фото: Муса Салгереев/ТАСС

Очередная массовая гибель краснокнижных каспийских тюленей — единственных млекопитающих самого крупного на планете озера — зафиксирована в Дагестане. По оценкам республиканского Министерства природных ресурсов и экологии, погибли по меньшей мере 2,5 тысячи редких животных. Чиновники данного ведомства предполагают, что, скорее всего, причиной смерти стали «естественные природные факторы», глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что пока основной версией рассматривается выброс природного газа, однако пока рано делать какие-либо выводы. Отдельные представители политического истеблишмента выдвигают по поводу случившегося конспирологические теории. Экологи и учёные называют свои предположения, среди которых одно из основных — это загрязнение Каспийского моря несанкционированными канализационными стоками. Подробности в материале NEWS.ru.

Заговор против ластоногих

Тела выброшенных на берег Каспийского моря краснокнижных нерп стали появляться в Дагестане на минувшей неделе. Так, 3 декабря Северо-Кавказское территориальное управление Росрыболовства заявляло о 700 трупах животных, позднее в Министерстве природных ресурсов и экологии Дагестана заявили, что представители природоохранных структур насчитали уже около 2500 особей. Также в ведомстве заявили, что в результате вскрытий «собран большой объём проб, проведён детальный бактериальный анализ, вирусологические исследования, в том числе и изучение тканей на наличие вируса COVID-19».

«Вирусную» версию подхватил депутат Госдумы от «Единой России» Абдулхаким Гаджиев. Он связал гибель тюленей с деятельностью «биолабораторий США».

Фото: Муса Салгереев/ТАСС

Я бы хотел обратить внимание на важный момент, который многими упускается из виду. Я имею в виду биологические лаборатории США, которые рассредоточены едва ли не по всему периметру границ РФ. Чем в них занимаются «учёные»-вирусологи Пентагона? Вряд ли созиданием. Призывы России, Китая и других стран раскрыть характер проводимых в военных лабораториях исследований США проигнорировали. А с началом СВО на Украине американские лаборатории были в спешном порядке демонтированы, а оборудование и результаты исследований вывезены. Видимо, есть что скрывать.

Гаджиев напомнил, что поскольку гибель ластоногих в Каспийском море (от которой страдают экосистемы не только РФ, но и Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Ирана) длится уже не первый год, он обратится с запросами «в компетентные ведомства». Но помимо парламентария с повышенной бдительностью в связи падежом нерпы уже активизировались профильные службы, и, судя по их заявлениям, ни о каких вирусах и прочем «биологическом оружии» речи не идёт. Так, в республиканском Минэкологии указывают на «естественные природные факторы».

Материалы были направлены в лаборатории Москвы и Астрахани для исследований. Основной версией гибели каспийского тюленя были признаны естественные природные факторы. Состояние внутренних органов исследованных тюленей не подтвердило гипотезу об их интоксикации тяжёлыми металлами или пестицидами, — говорилось в пресс-релизе министерства.

Первоначально чиновники дагестанского Минэкологии успокаивали, что погибли около 300 особей, и, следовательно, это «не сможет критично повлиять на их популяцию, поскольку, по последним данным, численность каспийского тюленя стабильна и находится в пределах от 270 тысяч до 300 тысяч особей».

Однако в дагестанской общественной организации «Каспийский природоохранный центр» называют другие данные, согласно которым популяция краснокнижного тюленя в Каспийском море не превышает 70 тысяч особей, добавляя, что это оценочная информация, поскольку в Дагестане не проводится мониторинг численности и экспедиции.

Мы планируем наладить этот процесс, в том числе обратимся в к соответствующим ведомствам, чтоб совместно провести экспедиции к местам лежбищ тюленя. Их необходимо чипировать и посчитать. Также в Дагестане необходим реабилитационный центр, где занимались бы ранеными и ослабленными животными и потом выпускали на волю. Такие центры есть в Казахстане, Иране, Владивостоке, Калининграде, Санкт-Петербурге и на Байкале. Пора и в Дагестане создать что-то подобное, — заключил руководитель природоохранного центра Заур Гапизов.

Эколог уточнил, что, судя по найденным телам животным, они «погибли от двух недель назад и штормом выброшены на берег». Гапизов добавил, что признаков насильственной смерти и остатков рыболовных сетей на трупах не обнаружено.

Фото: Муса Салгереев/ТАСС

Эту же информацию озвучила в эфире телеканала «Россия 24» глава Росприроднадзора Светлана Радионова. По её словам, в результате вскрытий туш исследователи обнаружили в организме тюленей следы гипоксии, то есть изменений, вызванных кислородным голоданием. Она добавила, что пока нет оснований утверждать, что причиной стало загрязнение воды, потому что «каких-то острых отравлений у животных учёные не фиксируют».

При этом Радионова заявила, что на сегодняшний момент основной версией рассматривается выброс природного газа. Эта же причина называлась учёными в случае гибели сотен тюленей в конце 2020 года. Тогда исследователи объясняли случившееся тем, что в результате сейсмической активности выброшенный газ «образовал над поверхностью моря „линзы“ непригодного для дыхания воздуха, которые стали ловушкой для тюленей, мигрировавших к местам размножения на север Каспия». Правда, данное предположение критиковали другие исследователи, называвшие в качестве причины — попадание животных в рыболовецкий трал.

Учёные действительно высказывают именно это предположение [о выбросе газа], и пока это основная версия. Поскольку мы уже видели подобное явление ранее, там тоже была массовая гибель животных, именно в период миграции, пока останавливаемся на этом, — заявила Радионова.

Она добавила, что речь идёт о значительном числе погибших краснокнижных животных, подчеркнув, что случившееся — это не рядовое событие и оно вызывает «очень большое опасение». За последние два года, по словам Радионовой, это второй массовый случай. Однако с упомянутого случая в конце 2020 года, когда на берег выбросило около 300 трупов нерп, сообщалось как минимум ещё об одной находке на каспийском побережье Дагестана в мае 2021 года. Тогда было обнаружено по меньшей мере 150 погибших ластоногих.

Охота и нечистоты

Как напомнил NEWS.ru председатель Дагестанского отделения Русского географического общества (РГО) Эльдар Эльдаров, это действительно не первый случай массовой гибели каспийских тюленей. По его словам, столь же значительные потери популяции в окрестностях Махачкалы и Каспийска наблюдались «три-четыре года назад». Эльдаров предположил, что тогда это случилось в «зоне военных морских учений».

В местах, где производились массовые выстрелы, взрывы и прочее, — там так совпало, что было скопление [тюленей], а потом уже раненых и убитых животных выбрасывало на берег, — пояснил Эльдаров.

Также он напомнил о проблеме браконьерства, но, по мнению представителя РГО, нынешняя история не имеет отношения к незаконной охоте. Но есть ещё один аспект — обмеление Каспийского моря. Один из его пиков, по словам Эльдара Эльдарова имел место во второй половине 1970-х, но тогда этот процесс было не столь сильным. Теперь же, по словам собеседника NEWS.ru, «регрессия Каспия тоже может влиять на изменение популяции, но чтобы выяснить это, нужно проводить дополнительные научные исследования». Собеседник NEWS.ru добавил, что в акватории «очень много браконьеров», которые «оставляют свои рыболовные снасти в море и на берегу, животные в них попадают и умирают», однако, как подчёркивает представитель РГО, «это не причина для массовой их гибели».

Одной из наиболее вероятных причин случившегося на его взгляд может стать неблагоприятная экологическая обстановка. Она в первую очередь связана с загрязнением акватории Каспийского моря канализационными стоками.

На гибель животных может сказываться огромный уровень выбросов в море — сегодня это может быть главный фактор гибели нерпы. Махачкала вместе с Каспийском — почти миллионный город, а очистные сооружения рассчитаны на 350 тысяч, и они плохо работают, много сбрасывается в море, причём не глубоко. Если бы сбросы велись хотя бы на глубине ближе к середине Каспия, тогда бы море их перерабатывало, а когда всё происходит возле берега, это уже катастрофично, — резюмировал Эльдаров.

Близкую версию ранее высказывал и директор Института экологии и устойчивого развития Дагестанского госуниверситета Алимурад Гаджиев. После массового мора нерп в 2020 году в руководимом им институте проводились лабораторные исследования тканей погибших животных, которые показали содержание тяжёлых металлов. Это, по мнению учёного, может говорить о снижении популяционного иммунитета и косвенно послужить причиной гибели.

Фото: Муса Салгереев/ТАСС

Немецкие и голландские коллеги проводили исследования. Разместили тюленей в два чана. И кормили одних рыбой условно чистой, а других — «грязной». Через какое-то время зафиксировали, что у тех, кто ел «грязную» рыбу, понижен иммунитет. И они более подвержены болезням. Здесь то же самое, — объяснял Гаджиев.

Позднее, говоря о проблеме канализационных сбросов, он отметил, что объём неочищенных стоков, стекающих в Каспий только за 2019 год, в Дагестане составил 100 млн кубометров. В местном ОНФ признавали, что в республике очень много санаториев, летних баз отдыха, которые не имеют очистных сооружений. В 2021 году активисты даже предлагали создать карту стоков.

Каспийский тюлень, или каспийская нерпа (Pusa caspica), является единственным млекопитающим Каспийского моря. В 2008 году Международный союз охраны природы присвоил этому виду статус находящегося под угрозой исчезновения. В 2020 году его занесли в Красную книгу России.

Вымиранию этого вида тюленей способствовала промышленная охота. Так, в советские времена численность каспийской нерпы превышала 1 млн особей, а квота на вылов составляла 100 тысяч экземпляров в год. Мясо тюленей употребляли в пищу, а жир использовали в медицине, шкур шли на производство головных уборов.

Как отмечают в Институте проблем экологии и эволюции РАН, помимо России, проблема массовой гибели каспийских нерп в XXI веке наблюдается в Казахстане и Туркмении.