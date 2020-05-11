Загоревшиеся аппараты ИВЛ были произведены на одном заводе

Аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), которые загорелись в 50-й больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, были изготовлены на одном заводе.
Как
Среди версий: короткое замыкание, неисправность, перегрузка и неправильная эксплуатация.
NEWS.ru писал, что в больнице Святого Георгия при пожаре погибли пять пациентов на ИВЛ, а в московской больнице скончалась пожилая женщина, подключенная к загоревшемуся аппарату ИВЛ.
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