Загоревшиеся аппараты ИВЛ были произведены на одном заводе

https://static.news.ru/photo/ebcabcb6-9432-11ea-b0d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: a_beglov/vk.com

Аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), которые загорелись в 50-й больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, были изготовлены на одном заводе.

Как рассказал источник в правоохранительных органах журналистам ТАСС, аппараты ИВЛ были произведены на Уральском приборостроительном заводе. По предварительным данным, в московской больнице причиной пожара стало короткое замыкание, после чего вспыхнул кислород, в Петербурге причины пожара устанавливаются.

Среди версий: короткое замыкание, неисправность, перегрузка и неправильная эксплуатация.

NEWS.ru писал, что в больнице Святого Георгия при пожаре погибли пять пациентов на ИВЛ, а в московской больнице скончалась пожилая женщина, подключенная к загоревшемуся аппарату ИВЛ.