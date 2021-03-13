Задержанным муниципальным депутатам грозит штраф до 50 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/75e98100-83fe-11eb-9a23-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На политиков, журналистов и активистов, которых задержали на форуме муниципальных депутатов, составляют протоколы о сотрудничестве с организацией, признанной российскими властями «нежелательной».

Об этом журналистам «Интерфакса» рассказал адвокат Сергей Тельнов.

Я приехал к задержанным в ОВД Новокосино, вменяют ст. 20.33 КоАП (осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ её деятельности), — отметил юрист.

Эта статья предполагает санкцию в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей для физических лиц и от 20 до 50 тысяч рублей для юридических лиц.

Форум «Муниципальная Россия» проходил в отеле «Измайлово». Прибывшие на него силовики заявили, что мероприятие проводится нежелательной организацией, поэтому участники будут задержаны.

Форум должен был проходить в течение двух дней, 13 и 14 марта. По словам организаторов, на участие в нём записались муниципальные депутаты из 56 регионов. Когда полиция сорвала мероприятие, на нём находилось порядка 150–200 участников. «ОВД-Инфо» оценивает количество задержанных в 170 человек.

Как передавал NEWS.ru, среди задержанных оказались депутат Илья Яшин, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров, муниципальный депутат Юлия Галямина и другие, в том числе журналисты. В качестве доказательства нарушения закона о «нежелательных организациях» задержанными участниками и посетителями форума муниципальных депутатов прокуратура предъявила посты в социальной сети «ВКонтакте».