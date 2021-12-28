Задержания начались у суда, в котором огласят решение по «Мемориалу»

У здания Верховного суда, где в скором времени огласят решение о Международном историко-просветительском обществе «Мемориал» (организация, исполняющая функцию иноагента), начались задержания. Сотрудники полиции задерживают молодых людей, которые скандируют у входа в инстанцию, сообщает Telegram-канал SHOT.

Как видно на опубликованных кадрах, у здания собрались не только сотрудники прессы и фотографы, но и противники возможной ликвидации общества. В ролик попал момент, как полиция уводит из толпы молодого человека с плакатом «Мы будем жить всегда», который он держит над головой.

Движение «Ветераны России» попросило СКР и Генпрокуратуру привлечь руководство и сотрудников «Мемориала» к ответственности за «отрицание, умышленное замалчивание и фальсификацию фактов преступлений нацистских пособников путём увековечивания их памяти как жертв политических репрессий в СССР». Авторы инициативы назвали 19 фамилий, обнаруженных в базе данных жертв «Мемориала».

После этого в Генпрокуратуре России призвали Верховный суд ликвидировать «Мемориал» . В ведомстве обвинили организацию в систематическом игнорировании законов, спекуляциях на теме репрессий и создании лживого образа СССР. Представитель Генпрокуратуры в ходе прений также отметила, что организация создаёт лживый образ СССР как террористического государства, очерняет память о Великой Отечественной войне, а также пытается реабилитировать нацистских преступников.