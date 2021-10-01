Задержан Тельман Исмаилов. Что грозит экс-владельцу «Черкизона» и почему

Правоохранительные органы Черногории задержали бывшего директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, которого Россия объявила в международный розыск ещё в 2017 году. В РФ ему грозит пожизненное заключение: следствие считает его причастным к убийству как минимум двух человек. NEWS.ru собрал всё о деле опального бизнесмена, который, как считает британская The Times, разозлил Путина.

Кто такой Тельман Исмаилов

Тельман Исмаилов — крупный бизнесмен эпохи 1990-х. Он начинал с кооператива по торговле одеждой, который потом стал группой компаний «АСТ», и добирался до 53-го места в рейтинге Forbes.

Предприниматель близко дружил с мэром Москвы Юрием Лужковым. Его главным, но далеко не единственным активом был Черкизовский рынок в столице. Общий оборот своей компании Исмаилов оценивал в $30,5 млн.

Проблемы у предпринимателя начались в 2009 году, спустя месяц после того, как он открыл роскошный турецкий отель Mardan Palace. На торжественной церемонии были Пэрис Хилтон, Шэрон Стоун и Ричард Гир. Как писала британская The Times, это очень разозлило Владимира Путина, который тогда занимал пост премьера.

В том же 2009 году компания «АСТ» лишилась рынка. В 2012 году у предпринимателя началась тяжба с ВТБ, а годом позже он был признан банкротом и лишился практически всего своего имущества.

Убийства и похищение

В 2017 году Исмаилову предъявили обвинения в двойном убийстве и незаконном хранении оружия, после чего его объявили в розыск. Речь идёт о заказном убийстве учредителя «Люблино-Моторс» Юрия Брылёва и владельца торгового центра «Строймаркет» Владимира Савкина. Тогда был задержан исполнитель Мехман Керимов. Он рассказал, что совершил преступление из-за крупного долга.

Однако следователи считают, что брат Тельмана Исмаилова Рафик был должен Савкину $5,5 млн. По версии силовиков, предприниматель нанял киллера, чтобы «решить проблему». Рафик свою вину отрицал , но в 2020 году его приговорили к 17 годам годам колонии строгого режима по этому делу.

Также правоохранительные органы располагают показаниями о том, что Исмаилов может быть причастен как минимум к восьми другим убийствам. Жертвами могли быть члены «коптевской» ОПГ, писал «Росбалт».

При этом друг Исмаилова Лужков уверял, что предприниматель не мог быть причастен к убийству.

Я считаю его нормальным человеком, он не способен на убийство или на подобные распоряжения, — говорил журналистам НСН бывший мэр.

Также на Исмаилова было заведено уголовное дело в Швейцарии, сообщал «Коммерсант».

Тельман Исмаилов Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В 2021 году в Москве был вынесен приговор ещё по одному делу, где фигурирует Исмаилов, — о похищении певца Авраама Руссо. По данным суда, бизнесмен с сообщниками избили и похитили артиста. Они сутки держали исполнителя в подмосковном доме, требуя отказаться от услуг продюсера Иосифа Пригожина.

Розыск и задержание

В момент предъявления обвинения в убийстве Исмаилова уже не было в России. В ноябре 2017 года Мосгорсуд заочно арестовал его на два месяца. Тогда же его объявили в международный розыск. По информации СМИ, сначала он укрывался в Турции, а затем переехал во Францию.

В результате Исмаилова арестовали в Черногории, сообщает местное издание Vijesti со ссылкой на источники. Его адвокат Марина Русакова на вопрос журналистов «Медузы» (признана властями РФ иноагентом) о задержании своего клиента ответила : «Есть такая информация». В российском посольстве «Интерфаксу» сказали , что пока не располагают достоверными сведениями.

В Следственном комитете рассказали журналистам РИА Новости, что у них в производстве находится дело об убийстве в отношении Исмаилова, а также «ряд других дел». Однако в ведомстве пока не получили документальных подтверждений задержания предпринимателя.